La Sec. Gral. del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rivadavia habló de todos los temas en su visita a Master FM 102.1 y entre otras cosas dejó en claro que el porcentaje del 10% dado por el Ejecutivo "lo tomamos como parte de pago de octubre, noviembre y diciembre…" "El Sindicato de Trabajadores Municipales de Rivadavia ha cerrado un año 2019 muy bien en cuanto a lo institucional…., pero gremialmente, no escapo a la realidad vivida del gobierno de Macri". "Hasta diciembre de 2019 los empleados municipales cobraron en total acumulado un 41 % de aumento utilizándose la cláusula gatillo".Así lo aseguro su Secretaria Gremial, Mariana Vélez quien en una entrevista a fondo hablo sobre todo lo que esperan de 2020. No es así En enero los empleados municipales de Rivadavia comenzaron el año cobrando un aumento del 10 % sin cláusula gatillo, según Vélez, este corresponde al año pasado – "lo tomamos como parte de pago de octubre, noviembre y diciembre…, desde el municipio dicen que se le está ganando 2 puntos a la inflación, y no es así, según nuestras cuentas no es así, es más, nos están debiendo…, ahora en marzo nos volvemos a reunir y por indicación de la Federación, vamos a pedir un bono de 4000 0 5000 pesos a cuenta.." – señalo Vélez agregando que – "en la primer reunión del año expuse esta inquietud en la reunión de la tripartita…" Empleados endeudados "El dinero no alcanza, entonces ¿Qué haces?..., el Sindicato otorga préstamos que se devuelven en cuotas, hay empleados que han tenido la luz cortada, por ejemplo, siempre reciben una ayuda asistencia de parte del municipio, que este año se dará en marzo por el comienzo de clases y todo se hace cuesta arriba por más ayuda que reciban…, el trabajador está muy complicado y mucho más los que trabajan 30 horas semanales que los sueldos son más bajos…, charlo permanentemente con los empleados municipales, visitamos las delegaciones y demás viendo la situación de cada uno en todo el distrito…" En 2019 hubo más de 60 empleados municipales que pasaron a ser jornalizados o a planta permanente y para 2020 dependerá de la coparticipación. Cambio de ánimo "Veo al comienzo de este 2020 que hay un cambio de ánimo en la gente, como que las cosas van a estar mejor…" – señalo la Secretaria Gremial Mariana Vélez agregando por último que – "los trabajadores mueven la rueda económica por eso no hay que dejarlos de lado…" ESCUCHA LA NOTA COMPLETA