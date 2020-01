Copa Rivadavia: Independiente le ganó a Social GM y Newbery se impuso a Atlético

Tweet En la noche del jueves se disputaron dos partidos de la Zona A en la Copa de Verano Sub 23; el "celeste" de Fortín venció al "albirrojo" por 2 a 0 mientras que el "rojo" de América se impuso al "canario" de González Moreno por 2 a 1 mientras que el "celeste" de Fortín venció al "albirrojo" por 2 a 0. En el fútbol femenino Racing goleó a Independiente por 5 a 0. En la noche del jueves se disputaron dos partidos de la Zona A en la Copa de Verano Sub 23; el "celeste" de Fortín venció al "albirrojo" por 2 a 0 mientras que el "rojo" de América se impuso al "canario" de González Moreno por 2 a 1 mientras que el "celeste" de Fortín venció al "albirrojo" por 2 a 0. RACING 5 - 0 INDEPENDIENTE 0: Fútbol Femenino Las chicas de Fortín Olavarría arrancaron la Copa Femenina con un gran resultado al golear al "rojo" de América por 5 a 0 con dos goles de Brisa Pallero, Yanina Eleicegui (1), Ivana Kosac(1) y Vanesa Requena (1). FORMACIONES Racing F.B.C. (Fortín Olavarría) Independiente Yanina Villarreal 1 Florencia Corti Ivana Kozac 2 Macarena Martín Milena Porcel 3 Daniela Suárez Manuela Urionaberrenechea 4 Milagros Fernández Yanina Elicegui 5 Emilia Giménez Alejandra Rebón 6 Yamila Corti Vanesa Requena 7 Daniela López Martina Carranza 8 Karen Videla Cecilia Insúa 9 Carla Lezna Brisa Pallero 10 Valeria Ferreyra Milagros Reyes 11 Antonella Osterrieth D.T.: Iván Kozac. D.T.: Nicolás Martín. 12 Alejandra Ríos 13 Evelyn Bobadilla 14 Paola Zaragoza Karina Cutrin 15 Belén Campagnoli 16 Giselle Giménez GOLES Racing F.B.C. (Fortín Olavarría) Independiente (América) Brisa Pallero (10′ P.T.). Yanina Elicegui (12′ P.T.). Brisa Pallero (14′ P.T.). Ivana Kozac (25′ P.T.). Vanesa Requena (24′ S.T.). CAMBIOS Racing F.B.C. (Fortín Olavarría) Independiente (América) Karina Cutrin x Manuela Urionaberrenechea. Belén Campagnoli x Yamila Corti. EXPULSADAS Racing F.B.C. (Fortín Olavarría) Independiente (América) No hubo. No hubo. ÁRBITROS Árbitro: Jonathan Fernández. Asistentes: Sergio García – Sebastián Viñales. Estadio: César Menéndez (Atlético Rivadavia). Copa Rivadavia de Fútbol Femenino Pos Club PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría) 1 1 0 0 5 0 5 3 2 Jorge Newbery (Fortín Olavarría) 1 1 0 0 1 0 1 3 3 Barrio Norte 1 0 0 1 0 1 -1 0 4 Independiente (América) 1 0 0 1 0 5 -5 0 INDEPENDIENTE 2 - 1 SOCIAL GM El marcador se abrió recien a los 3 minutos del 2T cuando Facundo Arias puso en ventaja a los dirigidos por Gustavo Constable y Jose Cifre. Unos minutos después llegaría el empate de Social por la acción donde Emiliano Urrutia apareció entre los defensores rojos para definir y dejar al arquero local sin chances. Independiente lograría desnivelar el resultado por un remate de Santiago Bittante que había ingresado desde el banco de suplentes para gritar bien fuerte el segundo del rojo y sumar la primera victoria del torneo. FORMACIONES Social (González Moreno) Independiente (América) Juan Martín Banegas 1 Juan Ares Francisco Fernández 2 Martín Schpether Valentín Banegas 3 Facundo Barrera Mateo Zanabria 4 Alexis Videla Diego Silvera 5 Guillermo Pérez Esteban Baigorria 6 Alberto Sánchez Marcelo Arruabarrena 7 Facundo Arias Jeremías Albornoz 8 Tomás Budnickuk Ramiro Méndez 9 Manuel Marcantonio Emiliano Urrutia 10 Santiago Villafañe Camilo Fernández 11 Enzo Ferreyra D.T.: Daniel Banegas. D.T.: Nicolás Martín. Carlos Fernández 12 Francisco Sánchez Tomás Banegas 13 Julio Torres Bautista Reynoso 14 Damián Pérez Ochoa Mario Arizaga 15 Jorge Regis Nuñez Mateo Couffignal 16 Santiago Bittante GOLES Social (González Moreno) Independiente (América) Emiliano Urrutia (12′ S.T.) Facundo Arias (3′ S.T.). Santiago Bittante (21′ S.T.). CAMBIOS Social (González Moreno) Independiente (América) Bautista Reynoso x Jeremías Albornoz. Jorge Regis Nuñez x Facundo Barrera. Santiago Bittante x Manuel Marcantonio. Damián Pérez Ochoa x Facundo Arias. EXPULSADOS Social (González Moreno) Independiente (América) No hubo. No hubo. ÁRBITROS Árbitro: Aníbal Mansilla. Asistentes: Julio Ibáñez – Sebastián Ibáñez. Estadio: César Menéndez (Atlético Rivadavia). JORGE NEWBERY 2 - 0 ATLETICO El equipo de Fortín Olavarría comenzó su participación en el Torneo Sub 23 ganandole a Atlético por 2 a 0 con goles de Enzo Aramendi a los 19 y 24 minutos de juego del segundo tiempo. FORMACIONES Atlético Rivadavia (América) Jorge Newbery (Fortín Olavarría) Mateo Álvarez 1 Juan Araujo Manuel Iglesias 2 Ramiro Aramendi Nicolás Spósito 3 Alex Villalba Manuel Tasso 4 Rodrigo Guenchuales Alexis Herrera 5 Joaquín Inda Mateo Craig 6 Lisandro Presser Valentín Lucero 7 Federico Flores Lautaro Herrera 8 César Lucero Francisco Cervera 9 Tomás Rojas Facundo Mandrini 10 Enzo Aramendi Agustín Giménez 11 Ismael Arancibia D.T.: Juan Schneider – José Palomeque. D.T.: Fabricio Echeverría. Joaquín Balvidares 12 Danilo Pacifici 13 Genaro Jarque Axel Schpether 14 Lautaro Betencour Benjamín Ustari 15 Tomás López Braian Arias 16 Ramiro Nievas 17 Alan López GOLES Atlético Rivadavia (América) Jorge Newbery (Fortín Olavarría) Enzo Aramendi (19′ S.T.). Enzo Aramendi (24′ S.T.). CAMBIOS Atlético Rivadavia (América) Jorge Newbery (Fortín Olavarría) Danilo Pacifici x Nicolás Spósito. Tomás López x Ismael Arancibia Ramiro Nievas x César Lucero Lautaro Betencour x Tomás Rojas EXPULSADOS Atlético Rivadavia (América) Jorge Newbery (Fortín Olavarría) No hubo. No hubo. ÁRBITROS Árbitro: Leonardo Parra. Asistentes: Sergio García – Fernando Sánchez. Estadio: César Menéndez (Atlético Rivadavia).

LAS POSICIONES DE LA ZONA A Torneo Sub 23 de verano - Zona A Pos Club PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 Jorge Newbery (Fortín Olavarría) 1 1 0 0 2 0 2 3 2 Independiente (América) 1 1 0 0 2 1 1 3 3 Social (González Moreno) 1 0 0 1 1 2 -1 0 4 Atlético Rivadavia 1 0 0 1 0 2 -2 0 Agradecemos a Fútbol del Oeste por las formaciones y tabla de posiciones Próximo >