En 2019 cerraron 1.000 tambos y hay 100.000 vacas menos

Tweet Por Andrés Lobato La producción láctea de 2019 culminó con el cierre de 1.000 tambos y una caída en la producción cercana al 2%, de acuerdo al Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (Ocla). Según el organismo, el volumen producido llegó a 10.343 millones de litros, por debajo de los 10.527 millones de litros de 2018. Más allá de esta reducción, el dato a tener en cuenta es que la producción a nivel nacional se mantiene en los mismos niveles de los últimos 20 años y no muestra signos de recuperación. Por el lado de las exportaciones, se encuentran estancadas y con un precio promedio que de acuerdo a Ocla era de U$S3.494, según datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, cuando entre 2013 y 2015 registró valores de hasta U$$5.000 por tonelada. El informe también advierte que mientras el proceso de cierre de tambos sigue su curso, el rodeo de vacas lecheras, esto es, la cantidad de animales que se ordeñan, cayó en 100.000 cabezas. Pese a estos números, la suba en variables productivas permitió que la caída en el volumen producido no fuera mayor. Por un lado, el promedio de producción a nivel tambos creció un 7,7%, al pasar de 2.558 litros diarios a 2.755 litros/día, mientras que al medir la eficiencia de las vacas, creció de 6.100 litros/día a 6.370 litros/día. Lo cierto es que la caída del rodeo lechero argentino se profundizó en los últimos cuatro años, de la mano del cierre de tambos por factores como la baja rentabilidad y la sensible mejora en el valor de la categoría vaca, que ante la fuerte demanda por parte de china y la falta de acceso al crédito hizo que los tamberos se desprendan de sus rodeos. Otro aspecto a tener en cuenta es la cada vez mayor concentración en esta actividad, en donde el incremento en los costos de producción de leche crecen año a año y genera una fuerte presión de los establecimientos de mayor escala sobre los más chicos. < Prev Próximo >