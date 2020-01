Tweet Continuarán las obras en el tramo Junín - Chacabuco, y en el tramo Carmen de Areco - San Andrés de Giles. En tanto, los restantes dos tramos (Carmen de Areco - Chacabuco; y la variante Chacabuco), que deberán volver a ser licitados, quedarán para una segunda etapa. Continuarán las obras en el tramo Junín - Chacabuco, y en el tramo Carmen de Areco - San Andrés de Giles. En tanto, los restantes dos tramos (Carmen de Areco - Chacabuco; y la variante Chacabuco), que deberán volver a ser licitados, quedarán para una segunda etapa. El gobierno nacional continuará con las obras en la Ruta 7. Así lo informó el intendente de LIncoln, Salvador Serenal, tras reunirse con el ministro de Obras Públicas de la nación, Gabriel Katopodis. Según detalló, continuarán las obras en el tramo Junín - Chacabuco, y en el tramo Carmen de Areco - San Andrés de Giles. En tanto, los restantes dos tramos (Carmen de Areco - Chacabuco; y la variante Chacabuco), que deberán volver a ser licitados, quedarán para una segunda etapa. "Me manifestó que se estaban regularizando algunos pagos y se va a continuar para terminarla. Se continuará lo que está licitado. Van a tratar de terminarlo, porque no faltan muchos kilómetros . Él me manifestó que estaba trabajando en el tema y me dio detalles", resaltó Serenal. Cabe recordar que los últimos avances se dieron cuando a fines de septiembre de 2019, el presidente Mauricio Macri inauguró tres tramos de la autopista en la Ruta 7: el primero, comprendido entre esta ciudad y el paraje La Agraria; el segundo, entre los kilómetros 219 y 229; y el tercero, desde la localidad de Heavy hasta San Andrés de Giles. Los nuevos 40 kilómetros de autopista se suman a la Variante de Giles, ubicada entre el kilómetro 98 y el 106, que está operativa desde el 24 de junio último Próximo >