El plan escolar de Kicillof

El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunciará un programa de infraestructura escolar en más de 800 establecimientos. Detrás de las mejoras edilicias, apuesta a que la repercusión también sea política. Por un lado, ante los sindicatos y la futura paritaria. Por el otro, ante los jefes comunales. El detalle del programa "Escuela a las Obras". La infraestructura escolar es uno de los reclamos históricos de parte de los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires. Desde los gobiernos de Daniel Scioli, con paso durante la gestión de María Eugenia Vidal, la situación edilicia de los establecimientos educativos del territorio bonaerense siempre formó parte del debate entre sindicatos y gobierno. Claro está, la discusión se presenta, a lo largo de los últimos años, en cada negociación salarial que llevan adelante las partes involucradas. De esa manera, el Frente Docente sostiene que no busca únicamente establecer salarios, sino forjar políticas educativas que abarquen la seguridad de los docentes y los alumnos. Inclusive, de cara a los primero pasos de Axel Kicillof como gobernador, advirtieron que el debate sobre la infraestructura escolar volvería a decir presente y “ganarle a la inflación” no sería el único objetivo. No obstante, desde gobernación apuraron los tiempos para mover primero y acertar el primer golpe antes de establecer las conversaciones salariales. Es que, el mandatario provincial, junto a la directora general de cultura y educación, Agustina Vila, diagramaron un plan de infraestructura escolar que iniciará el próximo lunes 27 de enero. Inicialmente comenzaría el pasado martes 21, pero el viaje de Kicillof a Israel junto al presidente Alberto Fernández demoró unos días el lanzamiento. En lo llano, la Provincia anunciará obras que no abarcarán a todos los distritos, ni a todos los establecimientos, pero sí a gran parte. Las comunas alcanzadas bajo el plan “Escuelas a la Obra” serán 61 (con el Conurbano como principal protagonista), con un total de 818 dependencias a mejorar. La decisión de Kicillof de apuntar a la infraestructura escolar no es nueva, sino que fue el segundo objetivo a corto plazo que se planteó luego de ganar las elecciones del 27 de octubre. En primer término, avanzó con las emergencias y la ley impositiva para seguir camino con la educación. En la continuidad, la salud y los hospitales serán el próximo escollo, la tercera medida a corto plazo. Vale recordar que, como un gesto a los intendentes que durante los últimos años han vivido de cerca amenazas de bombas en colegios, escuelas sin clases por falta de gas, y por la caída de la mampostería, entre otras cosas, Kicillof anunció su idea de avanzar con el plan de obras en una reunión el 2 de enero último. Mientras debatía la Ley Impositiva, apostó a montar claridad sobre el camino a seguir y de esa manera cosechar algún beneplácito. Por ello, no será casual la presencia de los jefes comunales en el lanzamiento del programa “Escuelas a la Obra”. Una foto con valor, dicen en la Provincia. Sin embargo, detrás del objetivo de fondo de contar con establecimientos que no pongan en riesgo la vida de docentes y estudiante, Kicillof juega dos importantes cartas políticas con el inicio del programa. En primer término, tal como detalló La Tecla en su edición impresa nº 834, la negociación salarial será una de las bombas que la administración AK deberá desactivar. Con el reestablecimiento de la paritaria nacional docente, el Gobernador y Vila lograron ganar tiempo hasta sentarse en la mesa de negociaciones. El mismo Kicillof lo sabe y lo destacó: “Debemos esperar la paritaria nacional, recién en marzo o abril vamos a tener más concreciones”. Al tiempo, tendrán una pauta que los guíe entorno a los montos de incremento. En ese sentido, con el anuncio del plan provincial de infraestructura escolar, la gestión bonaerense apuesta a dejar sin efecto uno de los temas comunes en las mesas técnicas. Asimismo, aguardan que la demostración de acabar con el reclamo histórico sea cuantificada a la hora de establecer porcentajes de incremento salarial. Saben que será difícil, pero harán el intento porque el Frente de Unidad Docente Bonaerense responda positivamente a las buenas intenciones del oficialismo. Por otra parte, el plan de la gobernación le dará importante trascendencia a los gobiernos comunales y los consejos escolares. En ese marco, algunos alcaldes peronistas del Conurbano – que serán protagonistas de “Escuelas a la Obra” – aún esperan “gestos políticos” después de un reparto de cargos que los encontró sin participación. Volverlos parte activa de un programa discursivamente central para la gestión provincial, esperan que sea una suerte de panacea en la relación. En la misma sintonía, la administración AK defiende a ultranza que “ante la decisión del gobierno de Vidal” de interrumpir obras en 84 municipios, “fue compensado con la labor de los municipios”. El mandatario quiere que los alcaldes jueguen en la misma línea que la gobernación, y apuesta a que el plan de Obras le quita un peso de encima al tiempo que los faculte a subsanar problemáticas. De esa manera, mantener en paz el vínculo entre las partes. Así, Kicillof prepara su próxima batalla para el corto plazo con la infraestructura escolar como eje, pero sin descuidar la ganancia política que puede cosechar. El programa Desde el oficialismo bonaerense sostienen que la herencia de la gestión de María Eugenia Vidal en materia de infraestructura escolar es pésima. Incluso, evitan recordar el fatídico caso de Moreno que costó dos vidas. “El gobierno anterior profundizó el deterioro de la infraestructura escolar, y esto trajo como consecuencia, que al comenzar la gestión nos encontráramos con 818 unidades educativas, ubicadas en 61 distritos, que necesitan hacer obras urgentes para poder iniciar las clases en 2020”, explican desde la cartera que conduce Vila. Alcance de obras: De las 818 obras, ya comenzaron a realizarse 752, que afectarán a unos 275.000 estudiantes y 21.000 trabajadores de la educación. Las obras se están comenzando a ejecutar con una inversión inicial de 800 millones de pesos y abarcan el agua potable, instalaciones eléctricas y de gas, y refacciones de cubiertas y sanitarios. Monitoreo Permanente: Se elaborará un tablero de información completa, ordenada, actualizada y de acceso público que permitirá actuar a tiempo a través de alertas tempranas, cuidar el estado edilicio y darle seguimiento a las obras. Nuevas obras: Se están comenzando a planificar las nuevas obras que se llevarán a cabo durante este año y los próximos, desde una política que priorice a las comunidades educativas con vacantes insatisfechas y superpoblación escolar. Así como también, a los establecimientos que precisan readecuar sus instalaciones para llevar adelante sus proyectos educativos. Cooperativas: Las cooperativas de la economía popular serán parte del programa. Estarán a cargo de la pintura y embellecimiento de las escuelas. Pertenencia: Se impulsarán jornadas comunitarias de cuidado de las escuelas, entre la Provincia, las comunidades educativas y cooperadoras escolares con el fin de que las familias y las comunidades se involucren en la pintura de murales, el acondicionamiento de los juegos y otras acciones que contribuyan afianzar la solidaridad, la identidad y el sentido de pertenencia a las escuelas. Fuente: La Tecla