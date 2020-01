En Tres Algarrobos filman una película con actores del pueblo

Tweet Si algo le faltaba a Tres Algarrobos, es el hecho que se rodara una película en el lugar, y con actores locales. Si algo le faltaba a Tres Algarrobos, es el hecho que se rodara una película en el lugar, y con actores locales. Así surgió, luego que Marcelo Sosa se juntara a conversar con Nicolás Alarcón, ambos trabajaron juntos en el cortometraje que recordaba el paso del tren. Marcelo, luego de la conversación se fue con la idea de un corto para adultos, ya que aquel con el que habían participado en un concurso fue hecho por alumnos de la Escuela Nº 3. “En las vacaciones le fui dando forma a la idea, primero como corto, después empezaron a aparecer escenas, y se fue convirtiendo en una película”.- En estos días está comenzando a rodarse algunas escenas, al mismo tiempo que se siguen convocando actores para este desafío que comanda el director de teatro Marcelo Sosa. «Necesitamos actores, no hace falta que tengan experiencia, si deben tener ganas de participar. Esto no se hace con fines de lucro, sino que nos gusta hacer esto, además para hacer algo en esta época del año”. El largometraje tiene un título muy particular y sugerente a la vez, “La leyenda del pata de lana”. La propuesta audiovisual nada tiene que ver con la historia de Tres Algarrobos, o en parte si, pero también puede tratarse de cualquier otro lugar. ”Es una comedia, que nace en la época de los gauchos, y trataría el surgimiento de la leyenda del Pata de lana”.- Se necesitan muchos extras, porque una de las escenas transcurre en el Prado, es un baile, “pero también necesitamos conseguir algunos personajes que aún no tenemos”. “Cuando largué la convocatoria por redes sociales, me llamaron de Pehuajó para venir a actuar, pero no contamos con recursos para los viajes, y si se sumó gente de Tejedor y Roberts que va a venir”. Todos aquellos que se quieran sumar a este proyecto deben contactar a Marcelo Sosa, celular 03388-15501764.- “El libreto tiene mucho potencial. Le gustó a todos los que lo leyeron”. “Para actuar hay que tener ganas, nada más, creo que no pasa por otro lado, ni por las condiciones. La cuestión es tener ganas, ir y participar, y además es algo que va a quedar para toda la vida. Debemos destacar que van a participar de la primera película de Tres Algarrobos”, destacó Sosa. Se viene el film “La leyenda del pata de lana”, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, para evitarlo la historia se sitúa en el siglo 19. Fuente: Tres Algarrobos On Line Próximo >