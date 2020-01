El municipio nos cierra la puerta de los Talleres de Oficios

Tweet Comunicado de la Cooperativa La Comunitaria MUY PREOCUPANTE: El Municipio de Rivadavia (Pcia de BsAs) nos cierra la puerta a los talleres de oficios de La Comunitaria en González Moreno. Por orden del Intendente Javier Reynoso y la Delegada Patricia Bascal, no podemos acceder a los talleres de oficios de carpintería y herrería de la Cooperativa La Comunitaria, los cuales funcionan capacitando de manera gratuita y produciendo desde hace 8 años en González Moreno, en los salones que están detrás de la Delegación y el Banco Provincia. Las máquinas de la Cooperativa La Comunitaria se encuentran secuestradas por el Municipio, hace un mes se impide el acceso a la puerta principal, siendo la única entrada a los talleres de herrería y carpintería. Nos preocupa este modo de proceder de la Municipalidad y la Delegación, ya qué en ningún momento se recibió notificación alguna. Nos preocupa por un lado que se impida acceder a los espacios de trabajo y por otro la suerte que puedan correr todas las máquinas debido a que no sabemos si están, si faltan algunas o se las llevaron a todas. Los talleres de oficios son muy importantes para la comunidad de Glez Moreno, nacieron en el Presupuesto Participativo votado por el pueblo, y hace 8 años que de manera ininterrumpida brinda oportunidades de capacitación y generación de trabajo a jóvenes, hombres y mujeres de nuestro pueblo. No comprendemos el accionar de la Delegada de nuestro pueblo Patricia Bascal Hergenrreder impidiendo que esto siga continuando. Creemos que su función debe ser en beneficio de la comunidad y no en contra. En este caso impidiendo que se generen oportunidades de trabajo. Su función es defender a González Moreno. Es muy alarmante que ocurra este hecho en un contexto dónde el país necesita generar fuentes de trabajo y capacitacion. Esto va en contra de las políticas a nivel nacional y provincial, donde la economía popular y el cooperativismo serán la prioridad para sacar el país adelante. Llamamos al Intendente Javier Reynoso a reflexionar, a apostar al diálogo, a generar consensos. Nuestro Distrito sale adelante generando trabajo para todxs, con amor, con unión y sin odios. Necesitamos que nos dejen trabajar….. < Prev Próximo >