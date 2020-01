Suspendieron la ablación del femicida de Camila: no servían sus órganos

Tweet “Se mandó a hacer un estudio de sangre y determinó que los órganos no servían”, confirmó a El Diario el forense Juan Carlos Tolouse. Esta mañana realizó la autopsia al cuerpo de Martín Colón. “Se mandó a hacer un estudio de sangre y determinó que los órganos no servían”, confirmó a El Diario el forense Juan Carlos Tolouse. Esta mañana realizó la autopsia al cuerpo de Martín Colón. Finalmente las autorides del INCUCAI suspendieron la ablación de órganos del cuerpo del femicida de General Campos, Martín Colón.“Se mandó a hacer un estudio de sangre, como se hace en estos casos, y determinó que los órganos no servían”, explicó a este diario el forense Juan Carlos Tolouse. “El estudio arrojó que tenía una alta sustencia tóxica como consecuencia de que el mismo tejido del cuerpo se va muriendo…por eso es que siempre hay un tiempo muy corto para una ablación”, añadió. Tolouse también confió que en el transcurso de este jueves a la mañana realizará la autopsia al cuerpo de Colón. “Hay que extraer el plomo que tiene en la cabeza para cotejar eso con el arma utilizada, entre otros cosas”, indicó el forense. El femicida de Camila Geuvara cayó el miércoles a la tarde en «muerte bajo criterio nuerológico», como clínicamente se denomina a la “muerte cerebral”. Por ese motivo, los familiares decidieron a ultima hora de ese día donar sus organos. Inmediatamente se activó el protocolo y empezaron a buscar a los prosibles receptores. Pero el estudio de sangre realizado a Colón arrojó resultados negativos para una ablación. El cuerpo fue “desconectado” durante la madrugada de este jueves. El caso Martín Colón (41) asesinó el pasado domingo a la tarde a su pareja Camila Guevara (37) en General Campos con un disparo en la nuca. El hecho que conmocionó a la sureña localidad pampeana ocurrió alrededor de las 18 horas. La escena fue presenciada por dos menores: un nene de 7 años, hijo de ambos, y un adolescente de 15 años, hijo de la víctima. Camila tenía otro hijo que es mayor de edad. Tras eso, intentó suicidarse al dispararse. Fuente El Diario de La Pampa Próximo >