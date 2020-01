Aniversario de Cabezas: cómo viven hoy sus asesinos

Tweet A 23 años del crimen, gozan de libertad. Exhibicionismo en redes sociales, subsidios polémicos e hijos detenidos por distintos delitos. A 23 años del crimen, gozan de libertad. Exhibicionismo en redes sociales, subsidios polémicos e hijos detenidos por distintos delitos. Por Marcos Teijeiro La madrugada del 25 de enero de 1997, una banda criminal ponía fin a la vida del reportero gráfico de NOTICIAS José Luis Cabezas. Los sicarios, que respondían a órdenes del entonces misterioso y poderoso empresario Alfredo Yabrán, mataron de dos disparos a Cabezas en una cava en las inmediaciones de General Madariaga y luego intentaron quemar su cuerpo junto con el Ford Fiesta en el que lo habían secuestrado. La tragedia dio pie a uno de los casos policiales más emblemáticos de la historia nacional vinculada a la libertad de prensa que incluso tuvo importantes implicancias políticas. Sin embargo, a 23 años de aquella noche, ninguno de los condenados por el aberrante crimen continúa encarcelado por la causa. Peces y leyes. Gustavo Prellezo, ex comisario de la Policía Bonaerense y autor de los dos disparos que ultimaron a Cabezas goza desde hace un tiempo de su libertad. Desde 2010 en adelante la Camara de Apelacion y Garantias en lo Penal Sala N° 1 le otorgó diversas morigeraciones de prisión que no sólo le permitieron cumplir parte de su condena en su casa, sino que además, le otorgaron la libertad condicional en 2017, cuando aún no había purgado su condena. El ex comisario se recibió de abogado y se matriculó en el colegio profesional de Quilmes, sin embargo, el rechazo de sus colegas hizo que su matricula sea vetada. Luego, probó suerte en el de Capital Federal, donde sí lo aceptaron y aunque se presentó una queja formal, fuentes consultadas por NOTICIAS confirmaron que “es más que probable que no se le revoque” la habilitación para ejercer. Pero mientras aguarda por eso, Prellezo igual se publicita a sí mismo como abogado en las redes sociales y, según pudo saber NOTICIAS, su nicho laboral se centra en presentaciones previsionales de empleados y ex empleados de YPF. Además, se las rebusca vendiendo a través de Facebook filtros de agua. Muy activo en la red social, el ex comisario muestra que una de sus nuevas pasiones es la pesca y suele compartir imágenes de sus excursiones con la caña. El año pasado, también a través de las redes, se había mostrado en un viaje a Paraguay, algo que por su condena no podía realizar, sin embargo no recibió ningún tipo de sanción. Sospechas. Prellezo no es el único que continúa viviendo en La Plata. Horacio Braga y José Auge, ex integrantes de la banda delictiva de “Los Horneros” también siguen con sus vidas en la capital provincial. Pero mientras Braga cobra un plan estatal para estudiar derecho y ejerce como procurador, Auge sigue teniendo enredos con la justicia. Es que su hijo, José Luis, fue detenido en febrero del año pasado, tres semanas después de haber recuperado la libertad y meses después, en septiembre, dos de sus sobrinos fueron apresados por intento de homicidio. El hijo de Alberto “La Liebre” Gómez, el comisario responsable de liberar la zona para que ocurriera el crimen, también fue detenido el último año. Alberto, homónimo de su padre, su capturado por la policía en posesión de fusiles de guerra, cuchillos, municiones y miras telescópicas. En ninguno de los casos contaba con el permiso de portación. La causa, de todos modos, no avanzó. Es que a pesar de que se trata de un delito no excarcelable, la Justicia decidió darle la libertad. Según una fuente consultada por NOTICIAS, esto habría sido posible gracias al poder y contactos que aún mantiene “La Liebre”. En tanto, en Valeria del Mar, afirman que las pocas veces que se lo ve es cuando acude a cobrar su cheque de jubilación de la Policía Bonaerense. Aníbal Luna, otro de los policías condenados, rehizo su vida en General Madariaga, aunque sus movimientos levantan muchas sospechas. Terranova, la empresa química en la que él trabaja firmó un convenio para quedarse con una parcela en el nuevo parque industrial. Sin embargo, en la ciudad bonaerense hay quienes apuntan que el propio Luna es el dueño de la empresa y que la inversión inicial habría sido gracias a dinero de la familia Yabrán. Casa de familia Yabrán A 23 años de un crimen que conmocionó a todo el país, la Justicia parece haberse olvidado. Es que los asesinos no sólo gozan de libertades, sino que además viven como si aquella madrugada de enero de 1997 nunca hubiera sucedido. Próximo >