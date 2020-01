Así era el helicóptero en el que viajaba Kobe Bryant

Tweet La leyenda de la NBA murió a los 41 años este domingo cuando la aeronave se estrelló en Calabasas, Los Ángeles La leyenda de la NBA murió a los 41 años este domingo cuando la aeronave se estrelló en Calabasas, Los Ángeles Kobe Bryant murió este domingo en un accidente aéreo cuando viajaba a bordo de su helicóptero privado junto a otras ocho personas, una de ellas su hijas Gianna Maria “Gigi”. La leyenda de la NBA tenía 41 años y solía utilizar este medio de transporte para moverse por Los Ángeles. Algunos de los otros fallecidos son el piloto, una compañera de equipo de su hija y su padre. Aún se desconocen las causas por las cuales la aeronave en la que viajaba el ex jugador de Los Ángeles Lakers se desplomó en la ciudad de Calabasas, aunque la Policía informó que la investigación ya está en marcha. Bryant tenía un helicóptero Sikorsky S-76 Spirit (aunque según publicó TMZ en 2016, él no era el dueño sino que solía alquilarlo) con el cual había llegado, por ejemplo, a su propio partido despedida, pero que habitualmente lo utilizaba para llegar a cada partido en su etapa como jugador. El trayecto que recorrió la aeronave antes de estrellarse El ex basquetbolista sostenía que de esa manera podía evitar estar más de dos horas sentado en un automóvil, algo que era perjudicial para su físico. Estas travesías le costaban 2 mil dólares cada una, pero el dinero no era un problema para él. Incluso, era generoso con su aeronave ya que en una ocasión se lo había prestado a su compañero de equipo Steve Blake para que llegue a tiempo a una cita con un médico. El helicóptero Sikorsky S-76 Spirit tiene 10 versiones para civiles y otras dos para militares, la de la leyenda del baloncesto era la versión S-76B . El de Bryant tenía espacio para 14 personas y era apodado el Mamba Chopper. Si bien en su perfil de Instagram lo mostró ploteado de negro, la aeronave estaba en realidad pintada de blanco y celeste al estrellarse. El modelo S-76B fue diseñado por Sikorsky Aircraft Corporation y fabricado en 1991. Cuenta con dos motores, así como un rotor principal y uno de cola de cuatro aspas. Es de tamaño medio y cuenta con tren de aterrizaje retráctil. El helicóptero por dentro: La estrella de la NBA viajaba con otras cuatro personas en su helicóptero privado Sikorsky S-76 cuando se desplomó sobre la ciudad de Calabasas, ubicada en el condado de Los Ángeles, California. Tras el accidente, se produjo un incendio: el personal de emergencia respondió, pero se informó que nadie a bordo sobrevivió. Según las primeras informaciones, Bryant viajaba rumbo a una práctica de baloncesto en Mamba Academy, ubicada cerca de Thousand Oaks. La ruta de vuelo indica que la aeronave despegó 17:05 GMT y tras 40 minutos perdió conexión, justo en la zona del accidente. Así quedó el lugar en el que se estrelló el helicóptero de Kobe Bryant El sitio TMZ estadounidense confirmó que su esposa Vanessa, no estaba en el avión, pero sí su hija Gianna, uno de los cuatro hijos de la familia. Bryant edificó una impactante carrera en la liga de básquetbol más competitiva del mundo, al punto de haber sido comparado con Michael Jordan. El escolta se erigió como una leyenda de Los Ángeles Lakers, donde ganó cinco anillos de la NBA, además de obtener dos medallas de oro en Juegos Olímpicos con la camiseta del seleccionado estadounidense. La cuenta de Twitter oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles certificó la información con dos publicaciones: “Confirmamos cinco personas fallecidas, no hay sobrevivientes en el accidente de helicóptero de Calabasas Investigación en curso. Evite el área hasta nuevo aviso”. Finalmente, en conferencia de prensa se informaron que son nueve los muertos, aunque anticiparon que esperaran el trabajo de los forenses para revelar las identidades. Nacido el 23 de agosto de 1978 en Filadelfia e hijo del ex NBA Joe Bryant, fue un ejemplo de amor propio y competitividad. En la actualidad continúa siendo el cuarto máximo anotador de la historia de la NBA, solo superado por Lebron James, Kareem Abdul-Jabbar y Karl Malone. Próximo >