Cambios temporales en Consultorios Externos del Hospital

Desde la Dirección de Salud del Municipio de Rivadavia informaron que, por motivos de licencia, el Dr. Martín Goyeneche se ausentará hasta el domingo 02/02, al igual que su colega Valeria Molina, quien no atenderá hasta el domingo 09/02 inclusive. En su lugar, y para no obstaculizar la atención de los vecinos, durante la corriente semana los estará reemplazando Aldo Vergara, quien realizará consultorio martes, miércoles y jueves de 8:30 a 10:30 hs.