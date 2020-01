La herencia agrava la crisis de IOMA

Tweet La nueva gestión del Instituto Obra Médico Asistencial recibió nuevas advertencias de parte de los proveedores. La deuda fue denunciada por el ministro Daniel Gollan semanas atrás. La nueva gestión del Instituto Obra Médico Asistencial recibió nuevas advertencias de parte de los proveedores. La deuda fue denunciada por el ministro Daniel Gollan semanas atrás. Son varios los prestadores que dejaron de recibir el pago de las prestaciones de parte del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA). Vale recordar que, conforme lo detallado por el ministro de Salud, Daniel Gollan, la deuda del IOMA y la cartera sanitaria asciende a casi 12 millones de pesos. Conforme lo detallado por el funcionario bonaerense, la misma responde a la falta de pago a los proveedores del Estado durante el último semestre del 2019. En ese sentido, entre los proveedores que no reciben el pago de las prestaciones se encuentran profesionales de la salud enrolados en el Colegio de Psicólogos de la capital de la provincia de Buenos Aires, que podrían dar de baja las atenciones producto de la falta de cumplimiento. A través de un comunicado y presentaciones formales a las autoridades del Colegio, unos cuatro mil psicólogos remarcaron que desde septiembre de 2019 no reciben las prestaciones acordadas en 2016. En definitiva, como medida de fuerza, los trabajadores de la saludad no recibirán nuevos pacientes desde el próximo primero de febrero. Es decir, el IOMA tiene tres días para regularizar la deuda de meses con los profesionales. Desde la obra social solidaria de la Provincia, aseguraron que la crisis heredada por la gestión de María Eugenia Vidal y el nivel de deuda con varios prestadores los obliga a cumplir con el día a día. De esa manera, apuestan a subsanar parte de la deuda en los próximos días. < Prev Próximo >