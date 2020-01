Sub 23: Una noche de empates

Tweet Este miércoles el estadio Cesar Menendez recibió dos nuevos encuentros de la Copa Rivadavia Sub 23, fueron dos empates entre Newbery 1 e Independiente 1 y Atlético con Social GM que también igualaron 0 a 0. Este miércoles el estadio Cesar Menendez recibió dos nuevos encuentros de la Copa Rivadavia Sub 23, fueron dos empates entre Newbery 1 e Independiente 1 y Atlético con Social GM que también igualaron 0 a 0. JORGE NEWBERY 1 - 1 INDEPENDIENTE 1 Martín Schpether a los 2 minutos de juego convirtió para el "rojo" que prácticamente salió del vestuario ganando el encuentro. Muy rápidos sobre los 5 minutos llegaría el empate del "celeste" por intermedio de Joaquín Inda y parecía que sería una noche cargada de goles pero aunque ambos tuvieron sus posibilidades no lograron quebrar la paridad y terminaron empatados en 1. FORMACIONES Jorge Newbery Independiente Juan Araujo 1 Juan Ares Ramiro Aramendi 2 Martín Schpether Alex Villalba 3 Facundo Barrera Rodrigo Guenchuales 4 Alexis Videla Joaquín Inda 5 Guillermo Pérez Lisandro Presser 6 Julio Torres César Lucero 7 Facundo Arias Ismael Arancibia 8 Tomás Budnickuk Cristian Aurnague 9 Santiago Bittante Enzo Aramendi 10 Santiago Villafañe Tomás Rojas 11 Enzo Ferreyra D.T.: Fabricio Echeverría. D.T.: Nicolás Martín. Elías Echeverría 12 Francisco Sánchez Ramiro Nievas 13 Jorge Regis Nuñez Tomás López 14 Damián Pérez Ochoa Facundo Robledo 15 Kevin Maidana Lautaro Betencourt 16 Manuel Marcantonio Federico Flores 17 GOLES Jorge Newbery Independiente Joaquín Inda (5′ P.T.). Martín Schpether (2′ P.T.). CAMBIOS Jorge Newbery (Fortín Olavarría) Independiente (América) Tomás López x César Lucero. Manuel Marcantonio x Santiago Bittante. Ramiro Nievas x Ismael Arancibia. Federico Flores x Tomás Roja. EXPULSADOS Jorge Newbery Independiente No hubo. No hubo. ÁRBITROS Árbitro: Federico Caro. Asistentes: Aníbal Mansilla – Julio Ibáñez. Estadio: César Menéndez (Atlético Rivadavia). ATLÉTICO 0 - 0 SOCIAL GM El local y el "canario" del Meridiano V terminaron sin abrir el marcador y lograron sumar su primer punto en el torneo. Si bien los dos equipos tuvieron oportunidad de abrir el marcador los arqueros se encargaron de encargaron de cerrar sus vallas para que se repartieron los puntos. FORMACIONES Atlético Rivadavia Social GM Mateo Álvarez 1 Juan Martín Banegas Manuel Iglesias 2 Francisco Fernández Alan Olivera 3 Mateo Zanabria Martín Rasilla 4 Jeremías Albornoz Facundo Mandrini 5 Diego Silvera Braian Arias 6 Valentín Banegas Tomás Gómez 7 Tomás Banegas Lautaro Herrera 8 Gino Pacifici Francisco Cervera 9 Ramiro Méndez Agustín Giménez 10 Emiliano Urrutia Valentín Lucero 11 Marcelo Arruabarrena D.T.: Juan Schneider – José Palomeque. D.T.: Daniel Banegas. Joaquín Balvidárez 12 Carlos Fernández Manuel Tasso 13 Bautista Reynoso Valentín Taborda 14 Tomás Valdéz Santiago Deandrea 15 Martín Cassaret Juan Manuel Piorno 16 Camilo Fernández GOLES Atlético Rivadavia Social GM No hubo. No hubo. CAMBIOS Atlético Rivadavia Social GM Juan Manuel Piorno x Valentín Lucero. Bautista Reynoso x Tomás Banegas. Camilo Fernández x Gino Pacifici. EXPULSADOS Atlético Rivadavia Social GM Francisco Cervera. Francisco Fernández. ÁRBITROS Árbitro: Carlos Salomón. Asistentes: Leonardo Parra – Sergio García. Estadio: César Menéndez (Atlético Rivadavia). Torneo Sub 23 de Verano - Zona A Pos Club PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 Jorge Newbery 2 1 1 0 3 1 2 4 2 Independiente 2 1 1 0 3 2 1 4 3 Social GM 2 0 1 1 1 2 -1 1 4 Atlético Rivadavia 2 0 1 1 0 2 -2 1 Agradecemos a Fútbol del Oeste por las formaciones y la tabla de posiciones Próximo >