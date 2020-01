La Plata: Encontró 100 mil pesos en Plaza Moreno y se los devolvió al dueño:

Tweet El curioso episodio ocurrió en la Torre 2 ubicada frente a Plaza Moreno. Era un fajo de con todos billetes de mil. Insólitamente el propietario del dinero trató de muy mala manera al joven que tuvo el noble gesto. El curioso episodio ocurrió en la Torre 2 ubicada frente a Plaza Moreno. Era un fajo de con todos billetes de mil. Insólitamente el propietario del dinero trató de muy mala manera al joven que tuvo el noble gesto. “Vi cuando se le cayó la plata y el hombre estaba subiendo las escaleras”, relató Nicolás, sobre el particular momento que le tocó protagonizar este miércoles. El joven encontró un fajo con más de 100 mil pesos, los cuales se le acababan de caer a un hombre en el hall del edificio administrativo de calle 12 y 53. Inmediatamente el chico salió en búsqueda del propietario del dinero, quien iba acompañado por una mujer. “Lo llamé, le grité para que se detuviera. Ahí vino una mujer rubia que estaba con él, me saca la plata de la mano de muy mala manera y se va”, cuenta el muchacho con desazón por la actitud de las otras dos personas. “Ni gracias me dijo. Yo no quería recompensa ni nada de eso, pero esperaba que reaccionaran de otra manera”, dice Nicolás mientras remarca que en el fajo habían todos billetes de mil pesos. Luego del curioso episodio, el joven que devolvió el dinero quiso contar su historia con el objetivo de que “si alguna vez alguien vive una situación similar, actúe y reaccione de otra manera, agradeciendo el gesto de aquel que le está devolviendo lo encontrado”. Próximo >