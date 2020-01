Una mujer de Castex compró un iPhone por mercadolibre y terminó recibiendo una piedra

Tweet Claudia Noemì Testa, es una vecina de la localidad de Eduardo Castex que compró un iPhone7 por el cual pagó $ 62.989.49 a través de mecadolibre.com y dentro de la caja que recibió había una piedra. “Ahora no tengo respuesta ni del vendedor, ni de mercadolibre.com”, aseguró la damnificada. Claudia Noemì Testa, es una vecina de la localidad de Eduardo Castex que compró un iPhone7 por el cual pagó $ 62.989.49 a través de mecadolibre.com y dentro de la caja que recibió había una piedra. “Ahora no tengo respuesta ni del vendedor, ni de mercadolibre.com”, aseguró la damnificada. La situación la dio a conocer a través de la red social de Facebook donde contó la historia. “Cómo pueden ver todos, hice una compra de un Iphone 7 plus al vendedor del sitio mercadolibre.com llamado ” samra gad rajamim ” que aparece como ” nyc store” y cuando recibí el paquete, llegue a mi casa lo abrí y había una piedra. Le hice el reclamo a mercado libre como pueden ver todas las conversaciones y no solo que no me dio bola con el reclamo, sino que dice que me inhabilitó la cuenta por no cumplir con los términos de mercado libre”. Cuáles son los términos no sé, porque yo solo hice una compra y recibí una piedra. cuando hice el reclamo no solo mercado libre me cerró el reclamo sin darme ninguna solución, sino que también me bloqueo la cuenta y que me comunique con el vendedor. El vendedor como verán no me responde los mensaje. Me canse de escribirle y no tengo ninguna solución de ninguna de las partes, ya sea de mercado libre como de ” samra gad rajamin, que en mercado libre se llama ” nyc store “. Por último, escribe “hago pública la situación para que tengan cuidado cuando compren. Ojalá tenga una respuesta de mercado libre y una solución a esto, hasta ahora yo pague $ 62.989.49 y solo recibí una piedra. la verdad que nunca me pasó algo así, asique tenga cuidado con comprar en mercado libre!!!!!”. Próximo >