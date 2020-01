Una vecina auto cultivadora de cannabis denuncia robos de sus producción

Tweet Gabriela Cravero estuvo en los estudios de Master FM y nos contó sus sentimientos sobre la situación que viene soportando desde hace meses en su domicilio Gabriela Cravero estuvo en los estudios de Master FM y nos contó sus sentimientos sobre la situación que viene soportando desde hace meses en su domicilio El pasado jueves 26 de noviembre comenzó a funcionar en Rivadavia el registro de Municipal de Auto Cultivadores de Cannabis con la posibilidad de poder contar con 12 plantas cada cultivador en sus domicilios. Muchos vecinos forman parte de este registro y también son victimas de la acción desaprensiva de los delincuentes. A todos les pasa lo mismo “Lamentablemente a todos nos pasa lo mismo, en mi caso he invertido dinero para tener algunas normas de seguridad como levantar tapiales, colocar boyeros, cámaras y no todos tienen las mismas posibilidades…, pero para quienes roban las plantas de cannabis nada es impedimento y uno se siente violado en su propia casa y en medio de eso hacen más daño, porque hay quienes tienen quinta y a su vez le arrancan toda la producción también…” – cuenta Gabriela agregando que – “si vienen y me piden una planta no tengo problema en dárselas, hago muchos plantines porque no sé si las plantas saldrán macho o hembra, después me quedo con las 12 que regula la ordenanza, pero con el excedente de plantas que tenía podría haber solucionado el problema a quien haya necesitado de las plantas…, en mi caso cultivo cannabis por mis ataques de pánico, depresión por estrés luego de un accidente, además de poseer hernias de disco…, desde que consumo aceite de cannabis hace aproximadamente dos años, no he necesitado de ninguna otra medicación…, lamentablemente ante el robo de las plantas no podemos hacer denuncias porque a nivel nacional esto no está permitido, el registro de cultivadores a solamente para los rivadavienses, así que nada podemos hacer…, encima eso…, hasta no reglamentar la Ley 27350 nada podemos hacer…” Otro inconveniente “A muchos vecinos de América les ha pasado que su médico de cabecera no les ha querido firmar la orden que debe adjuntarse a la ordenanza para ser cultivador porque el medico dice que es un medicamente ilegal…, en mi caso mi neurólogo no tuvo problema, pero los médicos mismos te dice que lo consumas pero no te hacen la receta, que tan solo es eso para que uno pueda cultivar…, es una pena porque la verdad para quienes consumimos aceite, el cambio de vida es rotundo…”- aseguro Cravero agregando que – “todo es contradictorio, porque el Concejo Deliberante aprueba estar ordenanza, y si los médicos se oponen a firmar las autorizaciones, los concejales no los pueden obligar, hay vecinos que hace un mes tienen las planillas y no consiguen un médico que se las firme y eso es un impedimento…” - ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >