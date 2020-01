¿En qué momento se jodió Argentina?

Tweet Por Jonatan Viale. Alguna vez un presidente dijo que Argentina estaba condenada al éxito. Nos dijeron que éramos el granero del mundo. Ya en el 1500 nos pusieron un nombre gigante: 'Argentum' (significa plata). O sea somos la tierra de la plata... ...Parece que los indígenas le regalaron a los conquistadores españoles objetos de plata y ellos fueron corriendo a Europa a decir que eramos una región rica en aquel metal precioso. Por eso somos 'Argentina', el país de La Plata, la región de La Plata, el Río de la Plata. Fuimos el país más alfabetizado América Latina gracias a un señor llamado Domingo Sarmiento que creó 800 escuelas de primeras letras y que en 10 años cuadruplicó la población escolar de 30.000 a 110.000 alumnos. Fuimos el primer país en democratizar la Universidad y hacer un sistema público, abierto y democrático. Fuimos y somos el país con mayor cantidad de premios Nobel de Latinoamérica. Fuimos el país que tuvo el primer sistema de subtes o metro. Fuimos el país con los mejores deportistas individuales de la región. Buenos Aires era el país de la plata. Bariloche era la Suiza de la Patagonia. Teníamos la carne más rica, el vino más bebido. Eramos grandes exportadores de cultura. El tango, el folklore, Charly, Fito, Spinetta, Mercedes Sosa, María Elena Walsh. Fuimos tercer país del mundo y primero de América Latina en realizar transmisiones de radio. Su debut en Argentina fue en 1920. Elte año la radiofonía cumple 100 años. ¿Y entonces qué pasó? Nuestra educación era la mejor, lejos. Teníamos la clase media más potente del continente. Hace algunas horas se conocieron los resultados de las pruebas Pisa que realiza cada 3 años la OCDE. ¿Adivinen qué? Estamos peor: 1- Sobre 77 países evaluados Argentina está... en el puesto 16 de lectura, en el 71 de matemática y en el 65 de ciencias. 2- Más de la mitad de los alumnos de 15 años no comprende lo más básico de un texto. 3- Siete de cada diez chicos no pueden resolver un cálculo sencillo. 4- En lectura nos pasaron: Chile, Uruguay, Costa Rica, México, Brasil y Colombia. 5- En matemática nos pasaron: Uruguay, Chile, Mèxico, Costa Rica, Perú, Colombia y Brasil. ¿Sorprende? Para nada. ¿Preocupa? Muchísimo. Año tras año la educación pública y privada de los chicos argentinos empeora. Los demás países de Sudamérica nos pasan por arriba. ¿En que momento los chicos chilenos comenzaron a leer mejor que los chicos argentinos? ¿En qué momento Colombia logró tener estabilidad económica y una inflación bajísima? ¿En qué momento México DF logró tener una infraestructura más moderna que Buenos Aires? ¿En qué momento Perú comenzó a tener estadios de fútbol más modernos que los argentinos? ¿En qué momento República Dominicana se convirtió en el epicentro mundial de la música y el tango pasó a ser un fenómeno aislado? En algún momento Argentina se jodió y no nos dimos cuenta. La solución que se escucha por estos días es 'vamos a ponerle plata al bolsillo de la gente' o 'hay que darle a la maquinita'. ¿De qué sirve que la gente consuma si se lesionó muy seriamente la cultura de trabajo y más importante aún la cultura del estudio y más importante aún la cultura del esfuerzo? ¿Existe la movilidad social ascendente en la Argentina? Lo que vemos todos los días es cortá la calle y te van a dar un plan social. Cortá la Autopista y te van a dar 10 planes sociales. Acampá en la 9 de Julio y te van a dar 100 planes sociales. Pero de eso nadie quiere hablar porque sería reconocer que por más plata que te pongas en el bolsillo o si no cambiás la matriz de valores, todo seguirá igual o peor. Próximo >