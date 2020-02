El gobierno nacional constituyó el nuevo comité ejecutivo de PROCREAR

Tweet La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, y el titular de la ANSES, Alejandro Vanoli, encabezaron la primera reunión del nuevo Comité Ejecutivo de PROCREAR, con el objetivo de que el programa vuelva a favorecer el desarrollo económico y la creación de puestos de trabajo. La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, y el titular de la ANSES, Alejandro Vanoli, encabezaron la primera reunión del nuevo Comité Ejecutivo de PROCREAR, con el objetivo de que el programa vuelva a favorecer el desarrollo económico y la creación de puestos de trabajo. “Acá no hablamos sólo de viviendas, sino de puestos de trabajo y de economías locales”, remarcó Bielsa, durante el encuentro del que también participaron representantes de los ministerios del Interior, de Economía, de Desarrollo Productivo y de Obras Públicas. “Queremos recuperar y mejorar las prácticas más valiosas del PROCREAR para reconstruir los eslabones culturales y la articulación entre el Estado, la familia, el ahorro, el esfuerzo, impulsando políticas públicas integrales de hábitat”, reflexionó la ministra. Por su parte, el titular de la ANSES destacó la importancia del fomento de la industria de la construcción para impulsar el crecimiento económico y el empleo en el país, una tarea en la que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) jugará un rol central. “El impacto de la construcción en el desarrollo económico y en la creación de puestos de trabajo es un factor de primer orden en la economía argentina y, en este sentido, el papel de la ANSES es clave para recuperar las políticas públicas que desarrollaba el organismo hasta 2015”, dijo Vanoli. Bielsa agregó, por otra parte, que de esa forma se logrará “la construcción de un verdadero país federal, al que el Presidente convocó a todos los argentinos”. Los funcionarios coincidieron en la importancia de que este Programa recupere los objetivos de favorecer el acceso a la vivienda, reactivar la construcción y generar puestos de trabajo. “A un programa tan valioso como es el PROCREAR, de acceso a la vivienda para sectores medios, el gobierno anterior consiguió transformarlo en un dispositivo financiero”, explicó Bielsa. También explicó que la gestión de Mauricio Macri “rompió una lógica que tiene un impacto enorme en el desarrollo y en la mano de obra de un país que necesita poner su sistema productivo a trabajar con intensidad”. Durante la reunión, los representantes de las diferentes carteras nacionales realizaron un balance de la evolución del plan: indicaron que, entre junio de 2012 y diciembre de 2015, el PROCREAR produjo alrededor de 196.000 soluciones habitacionales, con una inversión estatal de 481.000 millones de pesos y generó alrededor de 350.000 empleos directos y 200.000 indirectos. Además, consideraron que, a partir de 2016 el presupuesto aplicado al Programa sufrió una fuerte merma y cambió su lógica, ya que el gobierno del ex presidente Macri lo convirtió en un sistema de subsidios con anclaje en el sistema financiero y destinó fondos a obras que no fueron finalizadas o entregadas. El nuevo Comité Ejecutivo coordinará las diferentes carteras con el objetivo de recuperar las líneas históricas del Programa con la doble finalidad de colocar la construcción de viviendas como motor del crecimiento económico y desarrollar una política urbana inclusiva. Participaron de la reunión en representación del ministerio del Interior, el secretario de Asuntos Municipales, Avelino Zurro; de la cartera de Desarrollo Productivo, el jefe de Gabinete, Alejandro Sehtman; por el Ministerio de Obras Públicas, el vicepresidente de AySA, Martín Reibel Maier, y por la cartera económica, Ramiro Urristi, de la Secretaría de Hacienda. < Prev Próximo >