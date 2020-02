Se van los animales de Macri y piden por billetes feministas

Tweet Los billetes diseñados durante el gobierno de Cambiemos no serán más impresos y volverán los próceres. Desde el Observatorio de Géneros y Políticas Públicas pidieron por la paridad de género y mencionaron algunas mujeres que podrían estar en los pesos argentinos. Los billetes diseñados durante el gobierno de Cambiemos no serán más impresos y volverán los próceres. Desde el Observatorio de Géneros y Políticas Públicas pidieron por la paridad de género y mencionaron algunas mujeres que podrían estar en los pesos argentinos. Hace poco menos de un mes, el Banco Central confirmó que la familia de billetes volverá a tener a los próceres y personalidades destacadas de la cultura argentina, al tiempo que los que tenían animales creados durante el macrismo no serán impresos nuevamente. Ante este panorama, desde varios sectores de la política vienen reclamando que se tenga en cuenta la paridad de género a la hora de confeccionarlos. Es por eso que en las últimas horas, la coordinadora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas, Victoria Freire, expuso una serie de billetes con figuras de importantes personalidades de la lucha feminista argentina. BILLETES FEMINISTAS



En unos meses vuelven lxs próceres a los billetes, se van los animalitos de Macri y por primera vez va haber paridad de género.



A nosotras se nos ocurrió ir un pasito más allá y armamos una serie de billetes feministas. Comenten y opinen si les gustó — Vicki Freire (@vicki_freire) January 30, 2020 "En seis meses tendremos definidos quiénes estarán en los nuevos billetes. Esto va a llevar un tiempo. Tenemos billetes de todas las denominaciones, por lo que será un proceso lento", había advertido el presidente del BCRA, Miguel Pesce. En ese sentido, la coordinadora expresó: "en unos meses vuelven lxs próceres a los billetes, se van los animalitos de Macri y por primera vez va a haber paridad de género" y concluyó "a nosotroas se nos ocurrió ir un pasito más allá y armamos una serie de billetes feministas". 200: Juana Azurduy. Guerrilera de la Patria Grande y una de las verdaderas Libertadoras. pic.twitter.com/4yJkECuVxO — Vicki Freire (@vicki_freire) January 30, 2020 Por último, la socióloga Freire exhibió las imágenes de Carlos Jáuregui (Fundador y primer presidente de la Comunidad Homosexual Argentina, encabezó la primer Marcha del Orgullo en nuestro país); Alfonsina Storni (una de las primeras escritoras argentinas reconocidas mundialmente); Lohana Berkins (activista travesti, principal promotora de la Ley de Identidad de Género); Cecilia Grierson (primera médica argentina); Juana Azurduy (Guerrilera de la Patria Grande); Azucena Villaflor (Fundadora de las Madres de Plaza de Mayo y detenida-desaparecida); y Eva Perón.