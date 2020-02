Se espera un aumento considerable para la policia de la Provincia de Buenos Aires

Tweet Una de las grandes promesas de campaña de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Maria Eugenia Vidal, fue la de equiparar los sueldos de los efectivos bajo su orbita al de los efectivos de la policia de la ciudad. Algo que hasta el dia de hoy muchos creen que la llevo a la gobernacion, sin embargo esa promesa nunca se hizo realidad. Una de las grandes promesas de campaña de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Maria Eugenia Vidal, fue la de equiparar los sueldos de los efectivos bajo su orbita al de los efectivos de la policia de la ciudad. Algo que hasta el dia de hoy muchos creen que la llevo a la gobernacion, sin embargo esa promesa nunca se hizo realidad. Sin embargo hoy la historia es otra, y la realidad es peor para los policias de la provincia, dado que se ha perdido un gran porcentaje de poder adquisitivo. Cabe recalcar que desde hace ya varios años los uniformados cobran entre 20 y 60 pesos las horas extras, llamadas horas Co.Re.S (Compensasion Recargo de Servicio). Si bien aun no se han pronunciado al respecto desde la nueva gestion, respecto al gran malestar que hay en la fuerza, recientemente se ha publicado el aumento en mas de un 100% de las Horas PolAd (Policia Adicional). Se trata de nada mas ni nada menos que un servicio que cubren la mayoria de los efectivos, en servicios como custodias de particulares o entes tales como bancos, horas que realizan aparte de su servicio ordinario y los recargos de servicio. Es razon por la cual se espera un aumento inminente. Son varias las hipotesis, una de ellas es que se eliminen las horas CoReS y el aumento se vea reflejado en el sueldo basico. Lo que la mayoria espera y la otra es que el aumento sea en las horas extras. Recordemos que la policia de la provincia de Buenos Aires, tiene prohibido por ley, la formacion de un sindicato que reclame por sus derechos y/o mejoras. Tampoco pueden realizar reclamos en conjunto, al hacerlo se incurre en una falta por la que pueden ser sancionados. Pero lo cierto es tambien, que en mas de una oportunidad se han realizado autoacuartelamientos y autoconvocaciones. El mas cercano fue el que se realizo en la gestion de el ex gobernador Daniel Scioli en la Fiscalia de Estado en la ciudad de La Plata, donde se logro congeniar y se otorgo a la fuerza un pequeño aumento, el cual apaciguo los animos. Próximo >