Kicillof salió a andar en bici por La Plata y sorprendió a vecinos que se expresaron en las redes

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, salió a andar en bicicleta por las calles de La Plata con uno de sus hijos. Si bien al momento no lo publicó en ninguna de sus redes sociales sí lo confirmaron distintos vecinos de la ciudad. El sábado por la mañana no fue un día más para el gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof. Es que, de acuerdo al testimonio de varios vecinos, algunos de ellos que llegaron a dialogar con La Tecla, se lo vio junto a uno de sus hijos paseando por la ciudad de La Plata en bicicleta. Me crucé a Kicillof andando en bicicleta en el bosque — Gonzalo Moreno (@gonshuu) February 1, 2020 Sábado a la mañana, Kicillof salió a andar en bici con uno de los hijos. Hay registros que lo ubican en el circuito del bosque pic.twitter.com/vSSi9FZh54 — Ariel Spini (@ArielSpini) February 1, 2020 No es la primera vez que ex ministro de Economía de Cristina Fernández toma salidas por fuera de los protocolos establecidos por un funcionario, es más, o por la costumbre que suelen tomar los políticos con trascendencia nacional. De hecho, apenas unos días después de que asumiera el gobierno de Mauricio Macri, en diciembre de 2015, el hoy gobernador bonaerense se sumó a la iniciativa de unos vecinos para hablar sobre las medidas económicas de la nueva gestión. "La verdad que esto, como se nota, ha desbordado todas las previsiones que teníamos. Porque esto se organizó por un pedido de algunos vecinos de acá del Parque (Centenario) que querían hacer una charla", comentó en su momento.