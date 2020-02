China informa de un brote de gripe aviar en medio de la batalla contra el coronavirus

Tweet Casi 18.000 pollos fueron sacrificados para contener la propagación del H5N1 en la provincia de Hunan, que limita al norte con la de Hubei, donde se originó el coronavirus. Casi 18.000 pollos fueron sacrificados para contener la propagación del H5N1 en la provincia de Hunan, que limita al norte con la de Hubei, donde se originó el coronavirus. El Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China informó este sábado sobre la presencia de un brote de una cepa altamente patógena de gripe aviar H5N1, en una granja de la cuidad de Shaoyang, en la provincia de Hunan, según recoge Reuters. De acuerdo con el organismo, el virus mató a 4.500 de los 7.850 pollos de la granja. Por su parte, las autoridades locales sellaron y esterilizaron el área infectada, además de sacrificar y eliminar de forma segura a un total de 17.828 pollos para contener la propagación del H5N1, que causa enfermedades respiratorias graves en las aves y es contagioso para los humanos. Fabrican máscaras a toda marcha por el brote de #coronavirus



De momento no han sido reportadas víctimas humanas por este nuevo brote. De momento no han sido reportadas víctimas humanas por este nuevo brote. La provincia de Hunan limita al norte con la provincia de Hubei, en cuya capital, Wuhan, el pasado diciembre se originó el coronavirus 2019-nCoV, que ya se ha cobrado la vida de 304 personas en China, mientras que más de 14.300 se encuentran infectadas. El nuevo virus también se ha propagado en Europa, EE.UU. y varios otros países. ¿Qué es el gripe aviar H5N1? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 455 personas murieron entre los años 2003 y 2020 por el gripe aviar H5N1, que se propagó por primera vez a los humanos en Hong Kong (China) a fines de la década de 1990. Casi todos los casos de infección por el H5N1 en personas se han asociado con el contacto cercano con aves infectadas vivas o muertas. La OMS señala que el virus no infecta a los humanos fácilmente, y su propagación de persona a persona parece ser inusual. Sin embargo, cuando las personas se infectan, el H5N1 puede causar enfermedades graves y su tasa de mortalidad es de aproximadamente el 60%.