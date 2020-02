Una mujer de General Villegas y su hija perdieron la vida en un fatal accidente en ruta 33

Tweet El siniestro vial sucedio este domingo por la tarde en el tramo de la 33 que une Villegas con Piedritas. Allí fue encontrado un automóvil VW Gol Trend dentro del agua con las dos personas en su interior fallecidas. El siniestro vial sucedio este domingo por la tarde en el tramo de la 33 que une Villegas con Piedritas. Allí fue encontrado un automóvil VW Gol Trend dentro del agua con las dos personas en su interior fallecidas. Según destaca el medio colega Distrito Interior aparentemente el auto realizó una mala maniobra y cayó en el zanjón con agua quedando sumergido y con las ruedas para arriba. El luctuoso hecho suma mucho dolor al saber que las dos cuerpos hallados dentro del auto son de una joven mujer de unos 41 años y una menor de corta edad, madre e hija, ambas, domiciliadas en Villegas. Sobre cómo y por quién fue hallado no trascendieron detalles. Los cuerpos que habrían llevado varias horas sumergidos fueron retirados del interior por bomberos de Piedritas y personal del SAMEA Villegas que acudieron con dos ambulancias, no así el auto al que trataban de sacar hacia la banquina sin éxito hasta las 20 hs. La ruta permaneció por un largo período cortada hasta que el tránsito fue restituido en una única mano. Las causas del accidente aún no fueron determinadas La víctima mayor de edad, quien conducía fue identificada como Rosanna Andrea Baggni, de 47 años. La menor e hija de ésta tenía 4 años. Fuente: Distrito Interior Próximo >