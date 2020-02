La Anses informó las fechas de cobro del mes de febrero para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones

Tweet El calendario incluye también a las Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, Prestación por Desempleo y Asignaciones Familiares y de Pago Único, como matrimonio, nacimiento y adopción El calendario incluye también a las Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, Prestación por Desempleo y Asignaciones Familiares y de Pago Único, como matrimonio, nacimiento y adopción La Anses publicó el cronograma de cobro del mes de febrero, ordenado según la terminación del DNI, para que los beneficiarios de jubilaciones, pensiones, Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, Prestación por Desempleo y Asignaciones Familiares y de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción). Los calendarios de pago de todas las prestaciones del organismo previsional pueden consultarse a través de la página web del organismo, en sus redes sociales o telefónicamente llamando al 130. La información se actualiza trimestralmente. A continuación, las fechas de cobro del mes de febrero: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS ASIGNACIONES FAMILIARES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS ASIGNACIONES FAMILIARES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS JUBILADOS Y PENSIONADOS Haberes que no superen la suma mensual del $15.991 JUBILADOS Y PENSIONADOS Haberes que superen la suma mensual del $15.991 JUBILADOS Y PENSIONADOS ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR EMBARAZO ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR EMBARAZO ASIGNACIÓN FAMILIAR Y UNIVERSAL POR HIJO ASIGNACIÓN FAMILIAR Y UNIVERSAL POR HIJO ASIGNACIONES POR PRENATAL Y MATERNIDAD ASIGNACIONES POR PRENATAL Y MATERNIDAD ASIGNACIONES DE PAGO ÚNICO (Matrimonio- Nacimiento- Adopción) ASIGNACIONES DE PAGO ÚNICO (Matrimonio- Nacimiento- Adopción) PRESTACIÓN POR DESEMPLEO Plan 1 PRESTACIÓN POR DESEMPLEO Planes 2 y 3 PRESTACIÓN POR DESEMPLEO < Prev Próximo >