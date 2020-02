Gastos en dólares: cómo pagar el resumen de la tarjeta sin el recargo del 30% tras las vacaciones

Tweet En las últimas horas los bancos aclararon a los clientes cómo cancelar los consumos efectuados en el exterior. Todo lo que hay que tener en cuenta para evitar el pago del impuesto PAIS, que encarece las operaciones realizadas fuera de la Argentina. En las últimas horas los bancos aclararon a los clientes cómo cancelar los consumos efectuados en el exterior. Todo lo que hay que tener en cuenta para evitar el pago del impuesto PAIS, que encarece las operaciones realizadas fuera de la Argentina. Por Pablo Wende Quienes regresan de sus vacaciones en el exterior se encontrarán en estos días con los gastos en dólares de la tarjeta, incluyendo el impuesto PAIS, que encarece 30% el pago en pesos de esos consumos. Pero existe la posibilidad de efectuar la cancelación de los gastos directamente en dólares, lo que permite evitar el pago del gravamen, que se aplica a las compras en el exterior efectuadas después del 23 de diciembre. En las últimas jornadas, varios bancos salieron a aclarar de qué manera se debe proceder para conseguir este “beneficio”. La principal cuestión a tener en cuenta es que para cancelar el gasto del resumen directamente en dólares, el mismo debe efectuarse dentro de una corta “ventana” de tiempo. Más exactamente entre la fecha de cierre y la del vencimiento del resumen, que suelen ser diez días corridos. Las opciones para hacer frente a este pago son a través de un débito desde la cuenta en dólares por “home banking” o directamente pagando en dólares billete por ventanilla. En las últimas semanas hubo distintas versiones sobre la manera en que convenía realizar el pago del impuesto En el caso que los pagos en dólares se hagan posteriormente a esa fecha, entonces no se considerarán como válidos para dicho resumen. Esas divisas podrían aplicarse a un futuro pago en divisas efectuados con la misma tarjeta. ¿Qué sucede con el impuesto PAIS que aparece en el mismo resumen del plástico? Según explican los bancos, en el resumen siguiente esa suma adicional del 30% que se aplica para los gastos en dólares (una vez convertidos en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco Nación) será descontada. Los servicios digitales que se pagan en dólares tienen un recargo de sólo 8%, por lo que resulta más conveniente cancelarlos directamente en pesos en vez de aplicar los dólares. Los gastos efectuados en el exterior con tarjeta se pueden cancelar directamente en dólares para evitar el recargo del impuesto PAIS, es decir el 30% adicional en pesos. Pero para eso habrá que pagar entre la fecha de cierre y la del vencimiento del resumen del plástico, es decir en un plazo de diez días corridos. En las últimas semanas hubo distintas versiones sobre la manera en que convenía realizar el pago del impuesto. Entre otras versiones se había indicado que debía solicitarse un freno del débito (o “stop débit”) de la tarjeta para poder pagar directamente en dólares. Sin embargo, esto no debe efectuarse ya que el pago del resumen cuando se realice en dólares debe ser aplicado antes del vencimiento del mismo. Muchos turistas eligieron gastar directamente con dólares u otras monedas en efectivo Por ahora resulta más conveniente usar directamente dólares para un pago efectuado en moneda extranjera en vez de hacerlo en pesos. Esto se debe a que se aplica el tipo de cambio oficial más de un 30%, lo que representa un valor final de aproximadamente $ 82. Sin embargo, salir a vender dólares ya sea a través de la Bolsa o en el mercado informal arroja todavía precios menores a los $ 80, si bien es cierto que en la última semana hubo un repunte significativo. En el último mes, con miles de argentinos viajando al exterior, una buena proporción eligió gastar directamente con dólares u otras monedas en efectivo en vez de usar la tarjeta para evitar el pago del impuesto. Pero aún así hay ocasiones donde se vuelve inevitable, por ejemplo en el caso del alquiler de auto y otro tipo de servicios. Todavía no están los datos oficiales de enero, pero se supone que este gasto habría caído significativamente. Próximo >