Neymar de nuevo en el ruedo como una de las grandes figuras del balompié

Neymar con 28 años cumplidos acaba de amolar sus espuelas de gigante al sumar en su haber nueve tantos en ocho encuentros con el PSG. Para nadie es un secreto que la estrella brasileña ha pasado por momentos de decaída a nivel profesional, pero al parecer comienza a salir a flote y a tomar el impulso necesario en su carrera para seguir triunfando. Luego de su despedida del Barcelona en 2017, el crack brasileño ha evidenciado altibajos en cuanto a desempeño ¡pero sigue con firmeza tras el balón de oro! Dejar atrás la incesante y avasallante figura de Messi para destacar en Francia en un club plagado de grandes jugadores y tener la oportunidad de sacar a relucir sus mejores dotes como futbolista fue inicialmente la labor emprendida por Neymar al entrar al PSG. No obstante, al principio el jugador pasó por una mala racha en la que causó gran decepción entre sus seguidores y directivos del equipo francés. Su actuación en la Champions League no estuvo a la altura de lo esperado, el deportista brasileño fue eliminado en los octavos de final además de sufrir una serie de lesiones que limitaron su ejecución en el terreno de juego. Las Champions League se disfrutan mejor desde un arrebato de energía y fuertes emociones que dejan sin aliento a quienes disfrutan apostando por sus equipos favoritos. No conforme con ello, estuvo ausente de 58 encuentros disputados por el combinado francés, y tuvo que afrontar el desencanto provocado ante la fanaticada durante el desenlace del Mundial de Rusia 2018 y la Copa América 2019. Rendimiento dudoso, parrandas y escándalo de violación Hace meses se llegó a poner en tela de juicio el nivel profesional y el rendimiento de Neymar, especialmente por el alto costo que tuvo que pagar el PSG por su fichaje. La realización competitiva del futbolista se vio empañada por controversias en el ambiente deportivo las cuales desataron fuertes críticas por parte de los medios y aficionados. Por otro lado, causó revuelo por sus constantes fiestas de lujo a lo que se le sumó el escándalo por un supuesto abuso sexual. Todo un drama público que lo impulsó a esforzarse por anticipar su salida del equipo, sin embargo el brasileño dio un paso importante dentro de una situación de gran complejidad: una fanaticada inconforme, y encontrarse algo alejado del club. Un Neymar renovado La fanaticada esperaba ver de nuevo al Neymar creativo, audaz, el del "juego bonito" como se acostumbra en Brasil. Y ya está resurgiendo de las cenizas, por alguna razón es considerado el futbolista con el fichaje más elevado de la historia. El talento que demostró este jugador con el Barcelona lo catapultó al bando de los mejores jugadores del mundo. Marcar 105 goles en 186 partidos habla de su nivel profesional y competitivo, además de ganar dos Ligas y una Champions. La favorable renovación de Neymar en el PSG lo convierte en un poderoso candidato para apostar a su equipo desde el sitio web con el mejor nivel del mercado ¡al estilo de los gigantes del futbol mundial! Después de superar una rotura muscular en la pierna en un encuentro entre Brasil y Nigeria el pasado mes de noviembre, Neymar regresa renovado y brillando con el club parisino. En el encuentro disputado con el Lille el delantero se lució con un doblete de impacto. Hasta ahora se contabilizan once aciertos a la red, ocho asistencias en un total de doce juegos en los que se cuentan la Liga Champions y Copa de la Liga. Nuevos logros de Neymar Con los goles anotados, Neymar alcanzó en la tabla de marcación a Bianchi y Mbappé por lograr un promedio de un gol en ocho partidos consecutivos. Su trabajo en la liga francesa lo colocó al lado de Marsella Gunnar Andersson tras conseguir 47 disparos a la red en 50 encuentros. Comparativamente con Mbappé, el brasileño ha conseguido convertir 13 goles y 5 asistencias en lo que va de temporada, con diferencia de dos partidos. Neymar se acrecentó de nuevo mostrando al mundo lo que mejor sabe hacer: enviar el balón a la red, en números se traduce en 104 goles, distribuidos entre 66 aciertos y 38 asistencias los cuales se consiguieron en un total de 75 partidos.