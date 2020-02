Nuevos cambios temporales en consultorios externos del Hospital Municipal

Tweet a Municipalidad de Rivadavia informó que, por motivos de licencia, el odontólogo Carlos Padula no estará atendiendo en el establecimiento durante la corriente semana. a Municipalidad de Rivadavia informó que, por motivos de licencia, el odontólogo Carlos Padula no estará atendiendo en el establecimiento durante la corriente semana. Asimismo, desde el lunes 03/02 hasta el domingo 16/02, se ausentarán Cecilia Pérez y Marcos García, responsables del servicio de Cirugía General. En su lugar, y para no obstaculizar la atención de nuestros vecinos, ambos profesionales serán reemplazados durante esas dos semanas por el Director del Hospital Municipal, Martín Migorena, quien realizará consultorio los miércoles y jueves de 11:00 a 12:30 hs. Próximo >