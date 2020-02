Un hijo de Rivadavienses presente en el fútbol de Bolivia

Tweet El joven delantero Sebastián Cavallín que pertenece a Sarmiento de Junín, arregló su vínculo a préstamo por seis meses con el club Industrial Tarija de Bolivia, que también compite en la liga de fútbol del país vecino. Es hijo del recordado central de Independiente de América Alfredo Cavallín y de Norma Barrozo. El joven delantero Sebastián Cavallín que pertenece a Sarmiento de Junín, arregló su vínculo a préstamo por seis meses con el club Industrial Tarija de Bolivia, que también compite en la liga de fútbol del país vecino. El joven futbolista juninense Sebastián Cavallín recientemente selló su vínculo con el club Industrial Tajira de Bolivia. El delantero llega proveniente de otro conjunto del país boliviano como lo es Universitario de Sucre, mientras que su pase sigue perteneciendo a Sarmiento, por lo que este sería el segundo préstamo por seis meses para el futbolista. El mismo, compartirá plantel con otro atacante que hasta hace poco tiempo se desempeñó en el fútbol de la Liga Deportiva del Oeste, Gino Clara, como así también con Gastón Del Castillo, el hermano del jugador de la Selección Argentina y Manchester City: Sergio “Kun” Agüero. El oriundo de nuestra ciudad que registra pasos por las divisiones inferiores de Mariano Moreno y Lanus, como así también por la División Reserva de Sarmiento, dialogó con LA DEPORTIVA respecto a su nuevo desafío en Bolivia. – ¿Cómo se dio tu llegada al nuevo club? – La llegada al club se dio por medio de mis representantes Manuel y Agustín Benito, ellos hicieron las tratativas y se resolvió rápido. Elegimos el club por un proyecto, el club quiere pelear el campeonato y lo hace saber. Además va a ser un torneo competitivo ya que los demás equipos se están armando muy bien también por lo que nos fueron comentando. – ¿Tu pase sigue perteneciendo a Sarmiento? – Sí, sigue perteneciendo a Sarmiento. Lo que hace el club es darme a préstamo, en principio por seis meses. – ¿Cuáles son tus objetivos personales y grupales? – Las expectativas son siempre buenas al llegar a un nuevo club, una nueva ciudad, las ilusiones se renuevan. Espero poder tener en lo personal un buen torneo para así poder ayudar a la idea del club y del equipo. – Vas a compartir con Gino Clara que hasta hace poco jugó en el fútbol de Junín, ¿lo conocés? – A Gino no lo conozco personalmente. Obviamente es muy conocido acá en Junín, por sus grandes pasos por el fútbol profesional. Claramente es un gran aporte que él vaya tanto para el club como la ciudad. Creo que va a aportar muchísimo y ojalá nos toque jugar juntos porque creo que puedo aprender mucho de él. -¿Qué balance hacés de tu último club? – En lo personal creo que tuve una muy buena experiencia el semestre pasado en Universitario de Sucre, también en Bolivia. Convirtiendo una buena cantidad de goles, así que llegó con una buena experiencia – Siempre te desempeñás de delantero… – Mi posición es delantero de área, en el cual me siento cómodo jugando con tres delanteros, con dos, o con dos y un enganche también. Creo que le fui aportando a mi juego salir un poco del área para asociarme con mis compañeros podes descargar de espalda y generar más espacios. Además de eso siempre hay cosas que mejorar, que seguir aprendiendo, siempre mirando e intentando sacar cosas tanto de los técnicos como del fútbol en general – ¿El 9 vive del gol no? – En lo personal voy a ayudar tanto yo como mis compañeros a convertir la mayor cantidad de goles posibles y así darle una mano al equipo por mi posición, pero también trabajar mucho para el equipo. – Agradecé a quien vos quieras – Agradezco más que nada a mis representantes por hacer posible la llegada al club, por confiar en mí y darme está nueva oportunidad para demostrar Próximo >