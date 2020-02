Fútbol Femenino: Independiente se quedó con el clásico ante Barrio Norte

Tweet En la noche del lunes comenzó la disputa de la 3° fecha del Torneo de Fútbol Femenino que acompaña al Sub 23 de Verano en la Copa Rivadavia. Fue triunfo para las "rojitas" ante las "trulas"por 2 a 1. En la noche del lunes comenzó la disputa de la 3° fecha del Torneo de Fútbol Femenino que acompaña al Sub 23 de Verano en la Copa Rivadavia. Los dos equipos ya habían quedado sin posiblidades de pelear por el título pero los dos querían llevarse el clásico y por eso salieron con todas las ganas a jugar el encuentro que comenzó a las 20 horas. Con gol de Macarena Martín para el "rojo" se abrió el marcador a los 20 minutos de juego y así se fueron al descanso. Ya en el segundo período nuevamente Independiente sumó en el marcador a través de Valería Ferreyra que puso el 2 a 0. El descuento de Barrio Norte llegaría por intermedio de Rocío Arias. LA DEFINICIÓN Este miércoles 5 de febrero el clasico de Fortín Olavarría definirá el título del fútbol femenino cuando se enfrenten Jorge Newbery vs Racing Club. FORMACIONES Barrio Norte Independiente Daniela Lo Bianco 1 Florencia Corti Rocío Delgado 2 Macarena Martín Gimena Bustos 3 Daniela Suárez Carolina Cañete 4 Milagros Fernández Rocío Arias 5 Karen Videla Daiana Fernández 6 Vanesa Machado Miriam Benavídez 7 Carla Lezna Agostina Fernández 8 Agustina Guenchuales Rocío Caro 9 Valeria Ferreyra Pamela Caro 10 Antonella Osterrieth Ayelén Pires 11 Nicole Latigan D.T.: Víctor Daniel Cabañez. D.T.: Nicolas Martín Yésica Sánchez 12 Alejandra Ríos Ayelén Olivera 13 Daniela López Rosana Pereyra 14 Paola Zaragoza Mirta Vallejos 15 Belén Campagnoli GOLES Barrio Norte Independiente Rocío Arias (20′ S.T.). Macarena Martín (20′ P.T.). Valeria Ferreyra (8′ S.T.). CAMBIOS Barrio Norte Independiente Ayelén Olivera x Gimena Bustos. Daniela López x Valeria Ferreyra. Yésica Sánchez x Agostina Fernandez. Paola Zaragoza x Agustina Guenchuales. Rosana Pereyra x Daiana Fernández. Alejandra Ríos x Florencia Corti. Mirta Vallejos x Carolina Cañete. EXPULSADAS Barrio Norte Independiente ÁRBITROS Árbitro: Carlos Salomón. Asistentes: Julio Bandermey – Sebastián Viñales. 4° árbitro: Ariel Torrilla. Estadio: César Menéndez (Atlético Rivadavia). Agradecemos por las formaciones Fútbol del Oeste. < Prev Próximo >