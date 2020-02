Copa Rivadavia: Ganó Independiente GM y Sansinena FC es semifinalista

Tweet Este lunes se jugó una nueva fecha del Torneo de Verano Sub 23 que organiza la Municipalidad de Rivadavia y la Liga del Oeste. El "rojo del Meridiano V" que comenzó perdiendo se recuperó y venció a Unión por 3 a 1. Por su parte el "Halcón" superó a la "Academia" por 1 a 0 y se convirtió en el primer semifinalista. Este lunes se jugó una nueva fecha del Torneo de Verano Sub 23 que organiza la Municipalidad de Rivadavia y la Liga del Oeste. INDEPENDIENTE GM 3 - 1 UNIÓN Independiente logró su primer triunfo del torneo al vencer por 3 a 1 a Unión. Fue el equipo de Roosevelt es el que se puso en ventaja sobre los 2 minutos de juego con un cabezazo de Brian Fernández. El equipo de González Moreno consiguió el empate a los 13 minutos del 1T con un gol de Baltasar Moreno. A los 23 minutos Juan Manuel Mirando de cabeza desniveló y puso las cosas 2 a 1 para el "rojo". Ya en el segundo período sería en el minuto final nuevamente Baltasar Moreno quien le daría cifras definitivas al resultado al estampar el 2do de su cuenta personal y tercera para su equipo. FORMACIONES Independiente (González Moreno) Unión (Roosevelt) Alan Albornoz 1 Lucas Viñas Emmanuel Gómez 2 Valentín Ledesma Enzo Pérez 3 Santiago Mafud Marcos Rossi 4 Emiliano Alonso Santiago Baliota 5 Ignacio Gallo Joel Pérez 6 Martín Bahl Nahuel Luna 7 Benjamín Buttafuoco Juan Manuel Miranda 8 Carlos Epinal Baltasar Moreno 9 Brian Fernández Nicolás Ocampo 10 Alan Baselli Agustín Miranda 11 Braian Juan D.T.: Mario García. D.T.: Alexis Figueruelo. Emiliano Caballero 12 Nicolás Mafud Joshuá Silva 13 Nahuel Carodozo Franco Coronel 14 Ramiro 15 Santiago Cejas 16 Axel Tornes GOLES Independiente (González Moreno) Unión (Roosevelt) Baltasar Moreno (14′ P.T.). Brian Fernández (2′ P.T.). Juan Manuel Miranda (23′ P.T.). Baltasar Moreno (30′ S.T.). CAMBIOS Independiente (González Moreno) Unión (Roosevelt) Franco Coronel x Marcos Rossi. Axel Tornes x Brian Fernández. Joshuá Silva x Nicolás Ocampo. Ramiro x Santiago Mafud. Nahuel Cardozo x Martín Bahl. Santiago Cejas x Benjamín Buttafuoco. EXPULSADOS Independiente (González Moreno) Unión (Roosevelt) No hubo. No hubo. ÁRBITROS Árbitro: Leonardo Parra. Asistentes: Federico Caro – Fernando Sánchez. Estadio: César Menéndez (Atlético Rivadavia).

SANSINENA FC 1 - O RACING El equipo de la localidad norteña llegaba a este partido con dos jugados y dos ganados por lo que un nuevo triunfo lo depositaria en semifinales y así fue. El único gol del encuentro llegaría a los 9 minutos del primer tiempo cuando Luciano Gritta consiguió abrir el marcador con un disparo desde fuera del área que el arquero racinguista no pudo contener porque se desvió en un compañero. FORMACIONES Sansinena F.C Racing F.B.C (Fortín Olavarría) Diego Ustari 1 Santiago Ibáñez Luciano Gritta 2 Tomás Bravo Gerónimo Loza 3 Franco Holgado Felipe Martínez 4 Enzo Pallero Laureano Fernández 5 Lucas Hernández Mariano Díaz 6 Santiago Gioffre Martín Báez 7 Alejo Costa Marcos Dziapka 8 Mauricio Pallero Santiago Véliz 9 Francisco Taconau Joaquín Moráles 10 Agustín Cerutti Santiago Quiroga 11 Juan Barbaste D.T.: Arsenio Ghiorzi D.T.: Pablo Platino Cristian Gómez 12 Ignacio Llano Nicolás Muñoz 13 Cristian Balduzzi Facundo Acosta 14 Mateo Sauer Luis Cardone 15 Jonathan Torres Ramiro Díaz 16 Angel Presser GOLES Sansinena F.C Racing F.B.C (Fortín Olavarría) Luciano Gritta (9′ P.T.). CAMBIOS Sansinena F.C Racing F.B.C (Fortín Olavarría) Ramiro Díaz x Martín Báez. Cristian Balduzzi x Juan Barbaste. Angel Presser x Agustín Cerutti. Jonathan Torres x Mauricio Pallero. EXPULSADOS Sansinena F.C Racing F.B.C (Fortín Olavarría) Marcos Dziapka (14′ S.T.). ÁRBITROS Árbitro: Julio Ibáñez. Asistentes: Jonathan Fernández – Carlos López Estadio: César Menéndez (Atlético Rivadavia). Agradecemos a Fútbol del Oeste por las formaciones y tabla.