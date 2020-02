Falleció el juez federal Claudio Bonadio

Tweet Estaba al frente de las principales causas de corrupción contra funcionarios kirchneristas. Había extendido sus vacaciones hasta el 1 de marzo. El año pasado había sido operado de la cabeza. Estaba al frente de las principales causas de corrupción contra funcionarios kirchneristas. Había extendido sus vacaciones hasta el 1 de marzo. El año pasado había sido operado de la cabeza. El juez federal Claudio Bonadio, que tenía a su cargo las principales causas por corrupción contra funcionarios kirchneristas, incluida la ex presidenta Cristina Kirchner, falleció en la mañana de este martes, según pudo confirmar Clarín. El magistrado tenía 64 años y había extendido sus vacaciones hasta el 1 de marzo. Según confirmaron desde su entorne, el magistrado falleció a las 6:20 en su casa del barrio porteño de Belgrano.​ En mayo del año pasado había sido operado por una lesión cerebral. Bonadio fue el primer juez en llamar a indagatoria a la ex presidenta y actual vice Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como dólar futuro, además de ser el que más veces la procesó y elevó a juicio oral y público. Una de sus últimas medidas antes de la feria judicial de enero, fue elevar a juicio oral a Cristina Kirchner, al ex diputado nacional Julio De Vido y a otro medio centenar de imputados en la causa que investiga los denominados cuadernos de la corrupción y dos expedientes derivados de esa pesquisa. La semana pasada, Bonadio había pedido extender su licencia hasta el 1 de marzo, haciendo uso de vacaciones no gozadas, por lo que el juzgado N° 11 que tenía a cargo quedó subrogado por Sebastián Casanello. De una extensa trayectoria en la Justicia, se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires en 1988. Tras ser asesor del entonces ministros del Interior Carlos Corach desde septiembre de 1990 y septiembre de 1992, y subsecretario de Asuntos Legales desde ese mes hasta junio de 1994, en 1993 fue nombrado juez federal a cargo del juzgado de Morón, propuesto por el entonces presidente Carlos Menem. Posteriormente, el propio Menem lo asigna al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional cuando el presidente aumentó el número de juzgados federales, y desde 1994 quedó a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11. En esos años, Bonadio estuvo al frente de causas trascendentales, como la del atentado a la AMIA; el caso PAMI, en el que se juzgó por corrupción al entonces interventor, Víctor Alderete; el caso de los préstamos irregulares obtenidos por la Curtiembre Yoma. Por el expediente Alderete, fue denunciado por la Oficina Anticorrupción. En 2001 estuvo involucrado en un caso policial, cuando disparó y mató a dos delincuentes que intentaban robarle cuando descendía de su vehículo junto a un amigo en Villa Martelli. Con la salida del kirchnerismo del poder, Bonadio fue el protagonista de las principales causas en las que se investigan posibles hechos de corrupción cometidos durante los 12 años de gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Dólar Futuro, Hotesur y Cuadernos son los procesos más emblemáticos que pusieron contra las cuerdas a la ex mandataria. JPE Próximo >