Nicólas Figal tendría como compañeros a Luka Modric y Edison Cavani

Son las dos estrellas que quiere David Beckham para su equipo y podrían llegar al equipo que integra el defensor de América. Se acerca la fecha del estreno de la franquicia y tanto el ex futbolista inglés como sus socios están conformando la plantilla oficial Se acerca el día tan esperado, aquel por el que el ex mediocampista inglés, David Beckham, peleó durante tanto tiempo: el debut de su equipo-franquicia en la MLS. Si bien el club ya incorporó varios fichajes, como el británico Lewis Morgan y el portero Wil Trapp y el Rivadaviense Nicólas Figal (entre otros), mucho se habla de quiénes serán los futbolistas de renombre que aterrizarán en el Inter de Miami. Su nuevo entrenador, el uruguayo Diego Bueno, habló con el diario español Marca, en donde aseguró que "la ambición es intentar ganar la Liga desde el primer año, aunque seguramente se convierta en obligación ya en el segundo". Además, el portal madridista reveló quiénes serían las dos figuras que más interesan, tanto al ex capitán de la selección inglesa como a sus socios. Luka Modric es uno de los que interesa en Miami - Entre sus reglas, La MLS habilita a los equipos a tener hasta tres jugadores sin un límite salarial, los llamados "jugadores-franquicia". "Estoy tranquilo y trabajando en los fichajes. La clave es que sean buenos jugadores y no sólo nombres", aseguró Alonso. Algunos de los principales nombres que se barajan son el del croata Luka Modric, por el que el Inter de Miami le duplicaría el sueldo que gana hoy en el Real Madrid. El otro que está en carpeta es el uruguayo Edinson Cavani, quien acaba contrato con el PSG en junio. Sólo existe un problema en lo que respecta a sus fichajes, ambos jugadores terminan sus respectivas temporadas en junio, mientras que el equipo de Miami arranca tres meses antes y necesitará contar con ellos. Cavani acaba contrato en junio y todo indica que no renovará con el PSG - El Inter Miami debutará en la MLS el próximo 1 de marzo contra el que supo ser uno de los mejores equipos del 2019: Los Angeles Football Club (LAFC) en el que su principal estrella es el mexicano Carlos Vela. El 14 de marzo, correspondiente a la tercera jornada de la liga, la franquicia hará su presentación de local ante LA Galaxy. El Club Internacional de Fútbol Miami jugará todos sus partidos en casa en el Inter Miami CF Stadium, en Fort Lauderdale, que se encuentra adyacente a las nuevas instalaciones de entrenamiento del club, de 50.000 pies cuadrados (4.645 metros cuadrados), que incluye siete campos profesionales. La instalación será el hogar de todos los equipos de Inter Miami, incluidos MLS, USL League One y la Academia. También albergará clubes internacionales, torneos y eventos deportivos locales de secundaria.