Creó alfajores de pollo, cabrito y ternera y se convirtieron en un éxito.

Miryam Díaz, la creadora de la original idea, realizó esta receta para probar cómo sería y rápidamente cosechó compradores del alfajor. Miryam Díaz, oriunda de la localidad cordobesa de Nono, en Traslasierra, creó los alfajores de pollo, cabrito y ternera. Rápidamente se convirtió en el nuevo éxito de su provincia, lo que comenzó como un chiste, ahora se convirtió en un emprendimiento familiar. También largó una línea con opción vegana. La mujer contó al diario local que la idea de hacer estos alfajores nació en base a un famoso chiste que se escucha mucho y que es muy utilizado por hinchas de distintos cuadros para cargarse entre ellos mismos: "Sos un alfajor de pollo, porque no existís". Así, un día Miryam escuchando la radio local de su pueblo, en Nono, escuchó que un hincha llamó a la radio para dedicarle esas palabras a los de su equipo rival. Allí surgió la idea de probar cómo sería un alfajor de pollo. Los alfajores de Miryam son un éxito en córdoba y pronto piensa largar la línea de cerdo. "Empecé a pensar en que lo podía hacer existir, que no podía ser tan difícil, solo que debía ser salado. Después de varias pruebas salió, muy rico", dijo la creadora en declaraciones a la radio local LU5AM. Lo que utilizó Miryam para realizar esta receta y que actualmente cuentan como sus ingredientes son: pechuga, pata y muslo, laurel, orégano y cebolla de verdeo. Todo esto combinado con una masa suave que según asegura, combina muy bien. El alfajor se vende ahora en almacenes y quiscos de toda la provincia, sale $ 50 cada unidad y en su packaging se puede ver el eslogan que reza: "Ahora existe y es cordobés". Esta delicatesen pesa 80 gramos, por lo que representa el doble que un alfajor tradicional. La caja donde viene la docena cuesta $ 600 y su presentación cuenta con un slogan muy original. Para finalizar, Miryam aclara que no se olvidó de los veganos, por lo que creó una línea que lleva berenjenas, champignon y morrón. Asimismo, ya piensa en un sabor de cerdo a la mostaza con romero y de vitel toné