Tenis adaptado: Naty Caro terminó entre las cuatro mejores parejas del certamen

Tweet Natalia Caro se había convertido el lunes en semifinalista en el Torneo Internacional de Tenis Adaptado que se esta disputando en Capital Federal en dobles femenino y este martes cayó frente a la dupla brasilera cerrando en el 4to lugar su participación entre los mejores del mundo de la disciplina. Natalia Caro se había convertido el lunes en semifinalista en el Torneo Internacional de Tenis Adaptado que se esta disputando en Capital Federal en dobles femenino y Clasificación “El lunes jugue single con la brasilera y perdí aunque quede más que conforme con el resultado en un partido de 1 hora 40 minutos, ya durante el martes disputamos en dobles otro partido más que ganamos en el ultimo tie break por 10/6 y clasificamos para la semi final con una de las parejas que jugamos en la jornada del lunes…” – cuenta Natalia agregando que todo se desarrolló bajo un intenso calor que alcanzó los casi 40 grados – “pero bueno, aún no sabemos si las rivales son brasileras o chilenas pero lo cierto es que estamos entre las 4 mejores parejas el torneo…” La experiencia de Juampi Juan Pablo Feu es el otro jóven tenista de América que también nos esta representando en el Torneo Miguel Zuñiga Memorial 2020 y en su charla por Master FM nos contó la experiencia “Comencé perdiendo contra un japonés, el 30 del mundo, luego contra un tenista de Chivilcoy con un torneo muy parejo y aun me quedan los single de parejas a ver qué pasa…” - cuenta Juan Pablo Feu agregando que – “estoy acompañado por mis padres y mi hermana que incondicionalmente me acompañan en todo y esta experiencia suma y mucho para mí, hay muchos competidores muy buenos y se aprende mucho en estos torneos, de hecho esta competición es realmente muy linda…” – aseguro el tenista rivadaviense quien junto a Natalia Caro están participando en el Cenard, en Buenos Aires, del Torneo Internacional de Tenis Adaptado, representando a Argentina y Rivadavia. ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >