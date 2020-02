Crimen en Villa Gesell: “Matar por placer”, la figura legal que podría caer sobre los rugbiers

Tweet "Matar por placer". Para la defensa de Fernando Báez Sosa​ (18), los diez rugbiers que están presos en la alcaidía de Dolores sabían lo que hacían y tenían como fin el homicidio del joven. Por eso, plantearán que a todos se les aplique ese agravante, el mismo que ya se utilizó en el procesamiento de los autores del doble crimen de Congreso. "Matar por placer". Para la defensa de Fernando Báez Sosa​ (18), los diez rugbiers que están presos en la alcaidía de Dolores sabían lo que hacían y tenían como fin el homicidio del joven. Por eso, plantearán que a todos se les aplique ese agravante, el mismo que ya se utilizó en el procesamiento de los autores del doble crimen de Congreso. Por el momento, la Justicia considera que dos de ellos -Máximo Thomsen (20) y Ciro Pertossi (19)- fueron coautores del asesinato. Y los otros ocho -Juan Pedro Guarino (19), Luciano Pertossi (18), Ayrton Viollaz (20), Matías Benicelli (20), Alejo Milanesi (20), Blas Cinalli (18), Enzo Comelli (19) y Lucas Pertossi (20)-, partícipes necesarios. Ambas figuras contemplan una pena de prisión perpetua. La estrategia de la defensa del estudio de Fernando Burlando se terminó de definir tras conocerse en las últimas horas que al menos uno de ellos grabó la secuencia previa al brutal ataque en la puerta del boliche Le Brique, de Villa Gesell​. "Pegale, matalo", era la arenga. "Fue matar por placer, matar por matar, por desprecio a la vida. El objetivo muerte estuvo desde el principio", le dijo el abogado a Clarín y advirtió que "todavía falta prueba importante" para la investigación que llevan adelante la fiscal Verónica Zamboni (UFI N° 6) y el juez de Garantías David Mancinelli. Entre ellas se encuentra la pericia a las zapatillas secuestradas tras el homicidio, para establecer a quiénes pertenecen y cuál fue la que le dejó la marca en el rostro a Fernando. Otro abogado del estudio, Fabián Améndola, señaló con la filmación "estarían demostrando que mataron por placer, que esto les causaba cierto placer". La novedad del video surgió de los casi cinco terabytes de información obtenida de los teléfonos celulares secuestrados a los rugbiers imputados, cuyos resultados están "en un sobre cerrado" de la fiscalía. Ese material está contenido en dos discos externos y fue extraído durante los peritajes a los diez equipos analizados por parte de la División de Operaciones Técnicas de la Agencia Regional de la Policía Federal Argentina (PFA), con sede en la ciudad de Mar del Plata. Fuentes de la investigación indicaron a Télam que el contenido de los seis teléfonos iPhone, dos Huawei y un Motorola secuestrados a los rugbiers durante el allanamiento a la vivienda en la que se alojaban en Villa Gesell aportó "información muy relevante" e "importante material probatorio" respecto de su responsabilidad en el crimen de Fernando, ocurrido el 18 de enero último. Améndola dijo que el análisis de esas pruebas permitirá "tomar decisiones" y analizar el dictado de "la prisión preventiva respecto de todos o de la mayoría de estos muchachos detenidos por este crimen atroz". "Por el momento, a nuestro criterio, prácticamente todos van a correr la misma suerte. No sabemos si la fiscalía va a mantener el criterio adoptado al momento de las detenciones, ya que realmente se han incorporado mucas pruebas y seguramente se va a poder definir con mas precisión el rol que tuvo cada uno de los autores en lo que fue catalogado por testigos como una masacre", agregó. Según el abogado, "el hecho del filmar el momento del homicidio y regodearse de esta situación y pasarlo a otras personas vinculadas a través de sus grupos de WhatsApp es muy probable que configure este agravante de homicidio por placer". Respecto del único de los rugbiers que no fue identificado por testigos en las cuatro ruedas de reconocimiento, Alejo Milanesi, el letrado dijo que se aguarda el resultado de un cotejo entre su ADN y muestras obtenidas debajo de las uñas de Fernando. "En el reconocimiento médico se ve que tenía en los dedos 2, 3 y 4 de la mano derecha y en un nudillo de la mano izquierda escoriaciones compatibles con una pelea. Tiene arañazos y debajo de las uñas de Fernando hay material biológico para hacer un cotejo de ADN, vamos a saber si coincide o no", explicó. Próximo >