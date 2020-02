Tweet La concejal de Villegas en Movimiento, Laura Carelli, se mostró comprensiva con el fastidio de los vecinos por un problema que hace décadas que no se resuelve y que sigue cosechando víctimas fatales: el mal estado de las rutas (sobre todo la 33). No obstante, remarcó que no es jurisdicción del municipio de General Villegas y que no es responsabilidad ni de los funcionarios municipales ni de los concejales. La concejal de Villegas en Movimiento, Laura Carelli, se mostró comprensiva con el fastidio de los vecinos por un problema que hace décadas que no se resuelve y que sigue cosechando víctimas fatales: el mal estado de las rutas (sobre todo la 33). No obstante, remarcó que no es jurisdicción del municipio de General Villegas y que no es responsabilidad ni de los funcionarios municipales ni de los concejales. «En el archivo del Concejo hay más de 15 reclamos efectuados desde las distintas fuerzas políticas, todos haciendo alusión al reclamo desesperado sobre la repavimentación de la ruta 33 debido a los trágicos accidentes y por la falta de mantenimiento de la misma», expresó Carelli. Y agregó: «El gobierno nacional debe hacerse cargo del estado de deterioro de una ruta que une dos puertos, que es un corredor vial muy importante y que se está desatendiendo. Desde el año 86 se vienen generando estos proyectos de reclamos». «La gente disgustada con concejales y funcionarios municipales, pero nosotros más que eso no podemos hacer, porque no tenemos jurisdicción. Es Nación las que debe actuar. Además, en nuestro presupuesto no trabajamos con sumas para una obra tan importante como una ruta. Acá no podemos hacer más que lo que vamos a hacer hoy (por ayer): una marcha silenciosa, en protesta y en reclamo de una obra que se debe hacer», concluyó. Fuente: Actualidad Próximo >