Maradona apoyó el autocultivo de cannabis para uso medicinal: “Para que nuestros hijos vivan mejor”

Tweet El astro del fútbol mundial grabó un video junto a la mamá de un chico con autismo integrante de una organización cannábica de La Plata El astro del fútbol mundial grabó un video junto a la mamá de un chico con autismo integrante de una organización cannábica de La Plata Por Fernando Soriano En un video que difundió la agrupación cannábica La Semilla, Diego Armando Maradona se pronunció a favor del autocultivo de marihuana para uso medicinal, justo en momentos en el que el Gobierno nacional pretende modificar la reglamentación de la ley que regula esta cuestión y se discute si incluir o no el autocultivo. “Apoyemos el autocultivo para que nuestros hijos vivan mejor, tengan una calidad de vida mucho mejor de la que tenemos nosotros”, dijo Maradona, vestido con ropa de Gimnasia y Esgrima La Plata, el club donde trabaja como Director Técnico. Diego fue abordado por una integrante de La Semilla, Mónica Castillo, conocida como “La Colo”, quien llegó al astro mundial a través de su representante, Matías Morla. “Maradona se copó porque él también tiene un hijo con autismo (en referencia a Diego Fernando) y recién la mamá ahora está empezando a pensar en darle aceite", comentó a Infobae Araceli Rea, presidenta de La Semilla, quien meses atrás estuvo demorada por la Policía por cultivar para hacer aceites para su nieto. Castillo le comentó a Maradona, quien se mostró abierto a conocer más sobre cannabis, sobre los usos y la aplicación del aceite en diversas enfermedades. “Y le dijo que a él también le vendría bien el uso para los temblores que tiene. El entiende que el autocultivo es el único medio de acceso”, agregó Rea. Mónica Castillo junto a Maradona La Semilla es una agrupación de las cientos que existen desde hace unos años en el país. Se formó en 2019, como una escisión de otra organización platense, Cultivo en Familia. Tiene 90 socios y, contó Rea, “se siguen sumando porque la gente necesita información”. “Me parece que lo de Maradona sirve para visibilizar. Si bien él no tiene tanta información de la planta por ahora es mundialmente reconocido y por eso quisimos hacerlo, teniendo en cuenta los pro y las contras de la repercusión. Es Maradona. No importa lo que hizo con su vida, como no importa la vida privada de los demás, importa esta lucha”, consideró la presidenta de La Semilla. El cambio en la reglamentación de la ley de uso medicinal del cannabis está en marcha. Así lo confirmaron tanto la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, como su par de Salud, Ginés González García. El Gobierno, junto a algunos legisladores, activistas y científicos del Conicet, estudia alternativas para mejorar el acceso de la población a la sustancia. Pero existe un consenso, al menos fuera de los ámbitos ministeriales, de que esa modificación debe incluir el autocultivo. “Nosotras sabemos que esta es la manera de garantizar sostenibilidad y calidad en los tratamientos mientras se capacita y forma a quienes desde el Estado tendrán la función de cumplir y hacer cumplir la ley”, comentó a Infobae Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva, en referencia a equipos de salud, fuerzas de seguridad, integrantes del Poder Judicial, entre otros. Diego Maradona desde la Casa Rosada La diputada entrerriana Carolina Gaillard (FdT) celebró el video de Maradona, en este sentido: “Estamos muy agradecidos con los distintos apoyos que se van sumando a este trabajo conjunto, va tomar fuerza porque es una lucha de las madres, un derecho de los pacientes y un compromiso del Estado”. Además del autocultivo, la propuesta de nueva reglamentación incluye la producción en laboratorios públicos, el acceso pleno al tratamiento con la sustancia, que el aceite pueda retirarse en las farmacias, nuevos desarrollos de investigación, tanto en Conicet como en INTA, y la posibilidad de usar semillas nacionales. “Buscamos que el uso de cannabis sea para todas las patologías que prescriba el médico, creemos que es para todas, no solo para la epilepsia refractaria. Hay que reglamentar bien el artículo 8, que es el del registro de cultivadores hogareños, para que el Ministerio de Salud autorice al paciente que presente historia clínica y prescripción y pueda tener sus plantas, y el acceso vía farmacias. También que el Conicet pueda investigar ampliamente con cultivos experimentales que no requieran, como pretende la ley actual, el control de Seguridad”, comentó a Infobae Gaillard, quien fue concreta: “Queremos un Estado que ayude a las personas y no las reprima, por eso estamos con mucha expectativa”. Además, dentro del proyecto de nueva reglamentación, la mesa de trabajo interdisciplinaria busca que se incluyan convenios con universidades y organizaciones no gubernamentales que aporten conocimientos y sus propios cultivos, igual que con los cultivadores solidarios, actualmente marginados y perseguidos por la ley de drogas 23.737. “La reglamentación actual rompe el espíritu original de la ley y tenemos que avanzar para transformarla e implementar una legislación en todos los niveles: investigación clínica, práctica, producción de cultivo, educación. Hay mucha indefensión en los pacientes”, consideró a Infobae la neuróloga infantil Silvia Kochen, directora de la Unidad Ejecutora de Estudios en Neurociencia y Sistemas Complejos del Conicet, quien también integró la reunión con Frederic. Próximo >