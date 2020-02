Denuncian un posible fraude con el show de Soda Stereo: “Los artistas pueden estar o no de forma presencial”

Tweet Miles de usuarios en Twitter se descargaron con la banda por omitir un dato clave de sus próximos shows. Miles de usuarios en Twitter se descargaron con la banda por omitir un dato clave de sus próximos shows. Soda Stereo comenzará desde el 29 de febrero la gira de "Gracias Totales", que tendrá su inicio en Colombia, continuará por Sudamérica y México, luego en Estados Unidos y finalizará, hasta el momento, en Chile. Zeta Bosio y Charly Alberti decidieron homenajear a Gustavo Cerati y dieron novedades sobre las próximas presentaciones que harán. “La idea de reemplazar a Gustavo no está nunca. Es irreemplazable. De hecho, está Gustavo también en el show". Los fanáticos de las distintas partes del mundo se abalanzaron para conseguir sus entradas pero el dato de que los artistas invitados pueden o no estar de forma física en el escenario generó una indignación generalizada. Bueeeeeno. Venden los tickets para los shows y después aclaran que los artistas invitados pueden estar físicamente O NO. pic.twitter.com/4MomlmmEzY — Jason Mayne (@MayneJason) February 5, 2020 Charly Alberti fue el que se encargó de aclarar, en declaraciones recientes que "Los invitados participan de una forma que corresponde con lo que queríamos, necesitábamos que estén presentes en todos los shows y ellos también lo quería, pero la realidad es que la gran mayoría de ellos están de gira con sus bandas. En principio lo que hicimos fue filmarlos a todos. Y esas filmaciones nos van a permitir que, según el show – nadie sabe cuál, es una sorpresa – el artista pueda a estar de forma presencial o en video. Charly Alberti fue el que se encargó de aclarar, en declaraciones recientes que "Los invitados participan de una forma que corresponde con lo que queríamos, necesitábamos que estén presentes en todos los shows y ellos también lo quería, pero la realidad es que la gran mayoría de ellos están de gira con sus bandas. En principio lo que hicimos fue filmarlos a todos. Y esas filmaciones nos van a permitir que, según el show – nadie sabe cuál, es una sorpresa – el artista pueda a estar de forma presencial o en video. - Va a estar Chris Martin.

- Uh mortal, dame una entrada.

- Tomá, son 3637 euros.

- Áspero, pero bueno, tomá, todo por ver a Soda con Chris Martin en vivo.

- Gracias. Pero nadie dijo que Chris Martin va a estar físicamente, eh. Va a estar con el alma.



Esto tiene que ser delito. https://t.co/ZThJgmfL1g — Diego Mancusi (@diegomancusi) February 5, 2020 Chris Martin -cantante de Coldplay-, Gustavo Santaolalla, Julieta Venegas, Benito Cerati, Rubén Albarrán, Adrián Dárgelos, Andrea Echeverri, Álvaro Henríquez, Juanes, Mon Laferte, León Larregui, Draco Rosa y Fernando Ruíz Díaz, fueron algunas de las figuras que ya estaban confirmadas para participar en el show.