Los gremios docentes bonaerenses cuestionaron la postergación del aumento que dispuso Axel Kicillof

Después de que se diera a conocer que Axel Kicillof definió la postergación de un aumento, el Frente de Unidad Docente bonaerense (FUDB) anunció que hará el reclamo para que la suba total se concrete ahora. "El gobierno provincial notifica que no puede hacer frente este mes al remanente correspondiente a diciembre, el cual saldará durante marzo. Desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense estamos realizando en este momento el reclamo correspondiente", dice un comunicado que firman los cinco sindicatos que conforman el frente -Suteba, Feb, Udocba, Amet y Sadop-. El año pasado, la ex gobernadora María Eugenia Vidal cerró la paritaria con los gremios docentes después de ofrecerles una cláusula gatillo trimestral para todo el año. Es decir, aumentos cada tres meses de acuerdo a la inflación registrada por el INDEC. El viernes los docentes cobrarán sus salarios de enero con un aumento del 11,7 por ciento. Sin embargo, ese aumento que contempla las cuotas del último trimestre dejará al margen una suba vinculada al aguinaldo de diciembre. Roberto Baradel, secretario general de Suteba Desde el gobierno bonaerense, explicaron que la medida se toma por "la situación financiera sumamemente compleja que atraviesa la provincia". Del mismo modo, informaron que pagarán ese remanente en marzo. Al respecto, Roberto Baradel, secretario general de Suteba, señaló: "Aún sabiendo que Vidal dejó una provincia devastada, para el Suteba el salario de los docentes, la inversión en infraestructura y en comedores escolares siempre fueron, son y serán una prioridad". Del mismo modo, el sindicalista agregó: "Que quede claro: la cláusula gatillo será abonada el 7 de febrero y demandamos que se abone el remanente de deuda de diciembre, que es parte del salario de los docentes". Los funcionarios bonaerenses ya tuvieron su primera reunión paritaria con los gremios, donde no hubo ofertas, pero sí se generó un intercambio que las partes consideraron "positivo" . Para los próximos días se espera que se oficialice la segunda convocatoria.