En Suteba dicen entender la postergación de la suba a los docentes y apuntaron contra Vidal:

Tweet Tras la decisión del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, de postergar el pago de un aumento docente, María Laura Torre, secretaria gremial de Suteba señaló que los maestros entienden la decisión al afirmar que la administración de María Eugenia Vidal "dejó una provincia devastada". En diálogo con #Novaresio910 por Radio La Red AM 910, Torres se refirió al anunció de Kicillof y aclaró: "vamos a cobrar el mes de enero ya con el aumento que corresponde a la aplicación de la cláusula gatillo". "Por ahora no nos van a pagar el retroactivo que corresponde al mes de diciembre, debido a la grave situación financiera que los docentes. Inmediatamente, salimos a plantearlo, entendiendo y sabiendo que han dejado una provincia de Buenos Aires devastada", agregó la dirigente. Por otro lado, Torres repudió las declaraciones del diputado provincial Sergio Sicilano, de Juntos por el Cambio, quien a través de Twitter criticó a los maestros por aceptar la determinación del Ejecutivo bonaerense y habló de un "silencio cómplice de los dirigentes sindicales". El gobierno de la Provincia de Buenos Aires acaba de notificar a los docentes q no cumplirán con el acuerdo paritario 2019 (no pagarán la última cuota de la cláusula gatillo)

Esta decisión es de gravedad, ya q afecta el salario comprometido por los trabajadores. pic.twitter.com/4s5meX3hMI — Sergio Siciliano (@sergesiciliano) February 5, 2020 Ante esto, la líder de Suteba fue terminante: "Me da vergüenza ajena que el señor Sergio Siciliano diga que si esto pasaba con Vidal íbamos a reaccionar diferente. En realidad, ellos son la causa de este problema y Siciliano es cómplice del ajuste de Vidal".