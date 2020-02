Felicitas Beccar Varela: “Desilusiona la falta de compromiso con los docentes y la educación”

Tweet La senadora pehuajense de Juntos por el Cambio se expresó ante la situación de los docentes bonaerenses. La senadora pehuajense de Juntos por el Cambio se expresó ante la situación de los docentes bonaerenses. A través de un comunicado, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires informó que no abonará a los trabajadores docentes la última cuota de la cláusula gatillo por inflación de 2019, correspondiente al mes de diciembre del año pasado, y que esa obligación recién comenzará a saldarse a partir de marzo. En la comunicación se habla de una “situación financiera sumamente compleja” que atraviesa la Provincia. Esta decisión ya generó un gran impacto en los docentes, donde el monto de la cláusula gatillo de diciembre que no se pagará representa unos $ 2950 para un maestro de grado con diez años de antigüedad o $ 4115 para un director de Primaria. Al respecto, la senadora provincial Felicitas Beccar Varela, quien manifestó su preocupación por esta medida del Ejecutivo provincial, manifestó: “Esta decisión es de gravedad, ya que afecta el salario comprometido por los trabajadores”. Y enfatizó: “Llama poderosamente la atención el silencio cómplice de los dirigentes sindicales. Con esto queda demostrado una vez más que los docentes ni la educación son su preocupación”. CLÁUSULA GATILLO En la paritaria docente 2019, el gobierno y los gremios habían acordado el pago de una cláusula gatillo trimestral. Es decir, siguiendo ese esquema, con los haberes de diciembre que se pagan en enero, se debía incluir el aumento que recoja la inflación acumulada en el período octubre, noviembre y diciembre. Pero dado el índice de precios se publica a mes vencido, y la inflación de diciembre recién se conoció en enero, el retroactivo de la cláusula gatillo de ese trimestre se iba a pagar con los sueldos de enero, es decir, en los primeros días de febrero. Desde el gobierno de Axel Kicillof se comunicó que sólo se abonará un aumento por inflación acumulada de octubre y noviembre sin diciembre, que comenzará a saldarse en marzo. Cabe destacar que Kicillof reconoció tener el dinero suficiente para pagar la deuda a los bonistas, tal como lo había anunciado la ex gobernadora, María Eugenia Vidal, y que además cuenta con la posibilidad de tomar una deuda de hasta 66.800 millones de pesos que fue aprobado por la Legislatura bonaerense en diciembre, para saldar otras deudas en caso de ser necesario. < Prev Próximo >