“Para el periodismo vende más hablar de rugbiers asesinos”

Tweet Fernando Gregorini, ex rugbier del FBC Argentino y el CASI, se refirió al brutal asesinato de Fernando Baez Sosa y calificó de injusto responsabilizar al rugby por el brutal comportamiento de los jóvenes involucrados en el crimen. Fernando Gregorini, ex rugbier del FBC Argentino y el CASI, se refirió al brutal asesinato de Fernando Baez Sosa y calificó de injusto responsabilizar al rugby por el brutal comportamiento de los jóvenes involucrados en el crimen. El asesinato de Fernando Báez Sosa a manos de un grupo de rugbiers a la salida de un boliche bailable de la ciudad de Villa Gesell sin duda conmovió a la opinión pública del país. Y el caso puso en tela de juicio los supuestos valores que el rugby inculca en quienes lo practican. Así, a raíz de la polémica en torno a este caso, La Opinión habló con Fernando Gregorini, ex rugbier con pasado en el FBC Argentino y el CASI. Gregorini actualmente participa de un grupo de ex jugadores que enseñan su disciplina a internos de la Unidad Penal Nº 20 y resalta que “es muy injusto señalar con el dedo al rugby como responsable de este hecho”. Mirada Fernando contó: “Jugué al rugby hasta los 28 años. En Trenque Lauquen jugué en el FBC Argentino hasta los 18 y después, cuando me fui a estudiar a Buenos Aires, jugué en el Club Atlético San Isidro. Y mi mirada sobre este hecho es desde ese lugar”. En este sentido Fernando sostuvo que “por un lado tenés un acto lamentable, muy reprochable, que es el asesinato de una persona a manos de un grupo de varios tipos, algo que sin lugar a dudas lo convierte en un acto de cobardía muy lamentable. Y por el otro lado tenés el rugby como deporte”. “A mi modo de ver hay mucho de amarillismo porque obviamente el periodismo vende más al hablar de rugbiers asesinos”, sostuvo. Sin embargo destacó que “el rugby es un deporte que inculca valores muy buenos. Es un deporte de contacto con lo cual está el roce y es un deporte que todo el tiempo te pone adversidades: tenés una pelota ovalada que pica para cualquier lado, tenés un tipo que te trata de tacklear para que no avances, entonces por ese lado te enseña todo el tiempo a superar obstáculos”. Y agregó que “también tenés el tema de la autoridad encarnado en la figura del árbitro, al cual se respeta, no se le discute nada, siempre tiene la razón y eso te da una enseñanza de respetar a la autoridad. Además está la cuestión de la lealtad hacia el rival, al que se trata de no lastimar. Porque en el rugby se cree que es parte fundamental del juego ya que sin rival no hay juego. Entonces se hace mucho hincapié en que no haya juego desleal para cuidar al rival”. En este sentido el deportista destacó que “son muchos y muy buenos los valores que uno va adquiriendo con el deporte que sirven no solo para el rugby sino para la vida. Y uno los va adquiriendo en la práctica, quizás sin darse cuenta”. “Animales” Sobre el asesinato de Fernando Baez Sosa, el entrevistado manifestó que “claramente en este caso en particular hay personas que aparte de ser jugadores de rugby fueron a una escuela en particular, son de una ciudad en particular, entonces creo que no podemos culpar solamente al deporte por este hecho de violencia. Hay un problema más de fondo, de la sociedad, que es cada día más violenta. Y en ese contexto estos tipos se comportaron como animales porque asesinar a una persona de esta manera, una persona normal no lo hace”. En este sentido Fernando consideró que “es muy injusto señalar con el dedo al rugby como responsable de este hecho. Porque es un deporte que ayuda a mucha gente, es un deporte que no discrimina, que es inclusivo y que está formando a un montón de gente solidaria que se preocupa por el prójimo en todo el país. De hecho hay muchos ex jugadores que participan del rugby carcelario. Porque se cree que el rugby brinda valores que los chicos que están privados de la libertad por ahí no tuvieron en sus casas”. A nivel local Por otra parte el entrevistado informó que en Trenque Lauquen está yendo con un grupo a enseñar este deporte a la Unidad 20 “Las Tunas”. “Creemos que los valores del rugby pueden ayudar a los chicos a que el día de mañana, cuando salgan a la calle, se puedan insertar mejor a la sociedad. Porque el rugby te da muchos valores como el autocontrol, el respeto a la autoridad, cuidado al prójimo, la lealtad. Por eso para mí es muy injusto juzgar al deporte en sí por este hecho de violencia”, resaltó. Y recordó que “a fin de año vinieron Los Pumpas, que es un equipo de chicos con discapacidad, que disputaron un partido con los internos del Penal. Y en ese tipo de partidos se puede ver cómo el rugby se involucra en la inclusión”. “Por eso creo que es injusto que por un hecho particular que es repudiable, y que lamentablemente fue protagonizado por chicos que practicaban este deporte, el rugby tenga la culpa. Estos chicos no supieron tomar los valores del rugby o quizás sus entrenadores no supieron transmitírselos”, remarcó Gregorini. Sin embargo el entrevistado reconoció que “este hecho hace abrir los ojos en el tema de transmitir los valores, porque no a todos les llega de la misma manera”. “Algo de autocrítica tenemos que hacer pero no creo que estos chicos sean asesinos por ser jugadores de rugby”, culminó. Fuente: La Opinión Próximo >