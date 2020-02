Santa Rosa: Nadia Lucero recibió el alta y regreso a su casa

Tweet Sonriente y acompañada de sus familiares y amigos, la joven que fue agredida por su pareja Laureano González regresó este jueves a su hogar, luego de haber estado más de 50 días internada y al borde de la muerte. Sonriente y acompañada de sus familiares y amigos, la joven que fue agredida por su pareja Laureano González regresó este jueves a su hogar, luego de haber estado más de 50 días internada y al borde de la muerte. La joven caminó desde el sector de Rehabilitación del Hospital Lucio Molas hasta Terapia Intensiva, donde fue revisada por profesionales médicos y recibió el alta, para iniciar la salida del hospital, acompañada por aplausos de todo el personal y una gran cantidad de gente que se acerco hasta el nosocomio a brindarle su apoyo La joven Nadia Lucero, víctima de un intento de femicidio, pudo reencontrarse con sus hijos este miércoles a la mañana. Además, este jueves al mediodía le dieron el alta y pudo regresar a su casa tras la prolongada internación. “Termina la rehabilitación y sale”, confirmó a El Diario una fuente oficial. “Durante 52 días (si llevo bien la cuenta) todos ustedes nos han acompañado en todo momento pidiendo justicia, tuvieron presente el nombre de mi hermana en cada oración; sus buenos deseos, sus palabras de aliento, abrazos, fueron las cosas que ayudaron a sobrellevar todo este calvario que tuvimos que vivir”, explicó la hermana de Nadia desde el Facebook “Justicia por Nadia”. “Así como les fui comunicando sobre las cosas malas que sucedían y de a poco también cómo evolucionaba a diario la salud de Nadia, hoy quiero compartir con ustedes la alegría inmensa que sentimos porque en el día de ayer (el martes) pudo reencontrarse con sus hijos, pasaron momentos hermosos, de juegos, bailes, muchos abrazos y besos”, relató. “En el día de hoy (por el miércoles) ya abandonó definitivamente la silla de ruedas y eso no es todo porque al fin una parte de toda esta pesadilla termina. ¡Sí, lo logró! Ya está clínicamente lista para irse a casa, solo falta terminar trámites y en un día más tendría el alta”, enumeró en la red social. Su hermana añadió: “Resta seguir con la rehabilitación, pero eso lo puede seguir haciendo ambulatoriamente”. “Necesitaba compartirles a ustedes esta felicidad enorme que sentimos”, añadió la joven. La publicación en Facebook finaliza: ‘Agradezco tanto a Dios por haber puesto a mi hermana en manos de todos estos excelentes médicos, enfermeros y todo el personal del hospital que han hecho tanto por sacarla adelante. Muchas gracias”. Fútbol y solidaridad La familia de Nadia Lucero autorizó una jornada de fútbol para juntar fondos que realizan sus amigas, aunque aclaró que no realizaron ningún pedido de ayuda. El torneo de fútbol femenino se jugará en El Potrero, el 23 de febrero. La inscripción tiene un costo de 1500 pesos y las interesadas deben comunicarse al 15-642736. Luján Lucero, la hermana de Nadia escribió en su Facebook que “solo quiero aclarar (aunque no debería, pero bue…)…, hasta acá siempre trate de ser lo más correcta posible para responder, pero ya me ha inflado esta gente que trata a cualquier costo de defender lo indefendible, a un femicida sin importarle ensuciar, bastardear o insultarnos”. Aseguró que “nosotros nunca pedimos absolutamente nada. Algunas instituciones nos ofrecieron ayuda económica cuando apenas pasó lo que ya saben, pero nunca la aceptamos. Nunca fue ni será nuestra idea lucrar ni sacar provecho de la situación de mi hermana”. Luján sostuvo que “la gente que nos conoce saben que trabajamos a más no poder para sacar la familia adelante. ¿Por qué digo esto? Porque una señora dijo que salimos a pedir una casa y una pensión (algo muy lejano porque siempre confiamos que mi hermana va a quedar totalmente sana)”. Próximo >