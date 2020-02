Roberto Baradel desmintió que sea más contemplativo con Axel Kicillof que con María Eugenia Vidal

Tweet La actual gestión dijo demorará el pago de un aumento correspondiente a diciembre. "Sabemos cómo dejaron la provincia", dijo el gremialista. La actual gestión dijo demorará el pago de un aumento correspondiente a diciembre. "Sabemos cómo dejaron la provincia", dijo el gremialista. En medio de la tensión por la postergación del pago a los docentes bonaerenses de un aumento correspondiente al mes de diciembre, Axel Kicillof convocó a los gremios a una reunión paritaria para el próximo lunes. Horas más tarde, el Secretario General de SUTEBA, Roberto Baradel, contó cómo recibió la noticia y se refirió a su vínculo con el Gobierno. En este sentido, desmintió a quienes lo acusan de tener mantener un trato preferencial con la administración de turno y acusó a la exgobernadora María Eugenia Vidal de intentar "disciplinar" al sector. En diálogo con Radio Con Vos, Baradel manifestó sus sensaciones tras la convocatoria del gobernador bonaerense. "La noticia, siempre que se trata de salarios que no nos pagan, no se toma bien. Aunque hay que aclarar que la cláusula gatillo sí se paga mañana (por el viernes)", comenzó. Luego, se mostró comprensivo con respecto al estado económico actual de la provincia de Buenos Aires, pero sostuvo que los pagos destinados a la educación deben ser impostergables. "Sabemos cómo dejaron la provincia y la deuda que hay. Igualmente, estamos planteando que tanto la plata para el salario de los docentes, la estructura escolar y los comedores son prioridades. No se puede andar utilizando esos fondos para otras cosas", sentenció el gremialista y agregó: "Esperamos la convocatoria a paritarias la semana que viene". Más tarde, Baradel les respondió a los dirigentes opositores que acusan a su gremio de tener una contemplación distinta con el Gobierno de Kicillof a la que tenía con su predecesora. Al respecto, argumentó: "María Eugenia Vidal en un tiempo no pagó el incentivo por más de 20 días y no hubo ninguna situación. Lo que pasa es que hay que tener memoria. ¿Se acuerdan cuando querían aumentarnos un 19%; cuando llevábamos las carpetas y nos cerraban la puerta de rejas de la gobernación; cuando descontaban los paros e iniciaban sumarios?". De esta forma, acusó al Gobierno anterior de intentar "disciplinar al sector". "Nos atacaron y nosotros nos defendimos", remató. Por último, Baradel se refirió a la próxima reunión paritaria que mantendrán con el Gobierno. "Fuimos uno de los sectores que más sufrieron el ajuste durante estos últimos cuatro años. Queremos estar por arriba de la inflación", aseguró. En este sentido, remarcó que su gremio tendrá más exigencias con la gestión de Kicillof de las que tuvo con la de Vidal. "Con la gobernadora usamos la cláusula gatillo para no perder. Ahora queremos ganar", concluyó. Próximo >