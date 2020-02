Las escuelas de Verano y el balance en la palabra de su Director

Tweet El Profe Alexis Godoy a cargo de la Dirección de las Escuelas de Verano en Rivadavia pasó por Master FM y señalo que – “hemos culminado con la asistencia de más de 300 chicos como cada año y muy felices y contentos porque todo se dio mejor de lo que esperábamos". El cierre de las Escuelas de Verano 2020 fue más que exitoso Como cada año, la escuela de verano organizada que se lleva a cabo en el Parque 17 de Octubre, alberga más de 300 chicos que durante todo el mes de enero pasa horas de esparcimiento deportivo y educativo, interactuando además, con chicos de todas las edades y disfrutando de las vacaciones todos juntos. Colonia de Vacaciones Así se llamaba tradicionalmente y ese nombre no se ha perdido, los chicos muy ansiosos preguntan ¿cuándo comienza la colonia…? – “y la verdad que incluso en las sedes del distrito ubicadas en González Moreno, Sansinena, Roosevelt y Miran Pampa se acrecentó la matricula, también tiene que ver con la figura del Guardavida que permite actividades en piletas ya que se requiere de este profesional para que los espejos de agua estén abiertos…” – señalo Godoy agregando que – “los chicos van a la colonia por las actividades recreativas pero también por la pileta, por eso en los pueblo creció la matricula al contar con Guardavidas que tienen que estar si o si en estas actividades…” El cierre en América fue fantástico con la visita de todas las sedes y de alumnos de una Colonia de La Pampa (Quihue) albergando a más de 500 chicos más profesores. Temporada de Hockey Alexis es Profesor de Hockey en la escuelas de Barrio Norte y allí también ya se comenzó con las actividades – “comenzamos con la pre temporada, la Comisión de Padres ha hecho un esfuerzo considerable para que el cuerpo técnico sea cada vez más grande y tenga más capacitaciones, así que arrancamos como una pre temporada física y hacemos un trabajo de contención muy grande también…, valoro todo esfuerzo que se hace así que trataremos de hacer todo lo mejor posible, han hecho inversiones muy importantes para que trabajemos en óptimas condiciones asi que hay mucho que valorar…, por eso invitamos a todos los que se quieran acercar a prácticas Hockey que lo hagan, sepan de que se trata este deporte y poder armar algún equipo competitivo, la invitación es tanto para hombres como para mujeres, chicos y grandes…· - señalo Godoy. CEF Nº 45 y Newcom “También continuamos con las actividades en el CEF Nº 45 con deportes para la tercera edad con el Newcom, un deporte que realmente es muy atractivo para la gente de 50 años para arriba, es como el vóley pero muchos menos intenso pero con la misma motivación, parece aburrido pero lo empezas a jugar y es fantástico…, es un deporte no muy conocido pero donde se practica tiene una movida interesante…” – expreso el Profesor Alexis Godoy agregando que – “invitamos a todos aquellas personas que no saben qué hacer y necesitan una actividad deportiva, que se acerquen el CEF a jugar al Newcom que es súper recreativo, sociable y atractivo…, una propuesta buena y gratis…” ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >