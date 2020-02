Gremios docentes y estatales endurecen su postura antes de la primera paritaria con Kicillof

Tweet Sindicatos mayoritarios de ambos sectores endurecieron sus posturas en las últimas horas. Desde Cambiemos, en tanto, sigue presionando a los gremios para que se enfrenten todavía más con el Gobierno Sindicatos mayoritarios de ambos sectores endurecieron sus posturas en las últimas horas. Desde Cambiemos, en tanto, sigue presionando a los gremios para que se enfrenten todavía más con el Gobierno De poco, por goteo, se va calentando la previa de las primeras paritarias de docentes y estatales del Gobierno de Axel Kicillof pautadas para el lunes. Cuando se esperaba una discusión encausada, gremios mayoritarios de sendos sectores salieron a profundizar su posición y hasta a realizar advertencias subidas de tono. La primera ficha en caer fue la decisión de la Provincia de desdoblar una parte del salario que deben recibir los docentes en febrero, el cual incluye un aumento del 11,7%, según la paritaria 2019. Para marzo, sin fecha precisa, quedará “un remante” de diciembre, tal cual la versión oficial, que no abundó en precisiones. “No entra en discusión. En la primera reunión, el gobierno Bonaerense deberá confirmar la fecha de pago de la deuda del remanente por cláusula gatillo 2019”, se quejó esta tarde Mirta Petrocini, titular de la FEB, en sus redes sociales. Fue esta dirigente de los maestros quien se mostró menos contemplativa dentro del Frente de Unidad Docente. “El salario no se toca”, había planteado ayer. Por su parte, Roberto Baradel, de SUTEBA, fue más moderado aunque también planteó su postura: “El SUTEBA demanda que se abone el remanente de deuda de diciembre, que es parte del salario de los docentes”. En el medio, desde Cambiemos no perdieron la oportunidad para criticar a Kicillof pero también para chicanear a los sindicatos. Reeditando un viejo clásico, desde el macrismo apuntaron contra Baradel. “Es muy obvio que CTERA es parte del Gobierno y nacional y provincial. Es algo nunca visto lo de incumplir una paritaria y que los gremios actúen de manera condescendiente. Esto pasa cuando son patrón y empleados al mismo tiempo”, analizó hoy Alejandro Finocchiaro, primera ministro de Educación de María Eugenia Vidal, en declaraciones. “El silencio de hoy es parte de un acuerdo. Está bien que no haya paro pero esto demuestra que no los paros que nos hicieron a nosotros sí eran políticos. Nos hicieron hasta paros preventivos”, planteó el también exministro nacional. “No sé cómo todavía no fueron a la Justicia”, concluyó. Miguel Díaz, titular de UDOCBA, fue otro de los que planteó sus críticas. "Si está en problemas económicos tiene que recurrir al Gobierno de la Nación. Los sueldos son intocables porque los compañeros trabajaron”, consideró. Estatales y judiciales Con respecto a las negociaciones por los empleados de la Ley 10.430, quien se manifestó fue Oscar De Isasi, titular ATE y fallido candidato a senador provincial por el Frente de Todos en La Plata. "Creemos que el lunes debe haber definiciones en relación a un pago similar al que ya se pagó en Nación como aumento de emergencia", dijo De Isasi en declaraciones a radio El Destape, según consigna la agencia DIB. Desde el Ministerio de Trabajo, que conduce Mara Ruiz Malec, ya adelantaron que no habrá ofrecimientos concretos porque no hay Presupuesto ni estimaciones de inflación. Por eso se comenzó a hablar de un instrumento paliativo para este momento de transición. En esta coyuntura, los judiciales de la AJB reiteraron su pedido “de iniciar de manera urgente la discusión paritaria”. En ese marco, avisaron que “el próximo miércoles se reunirá la Comisión Directiva Provincial para debatir el curso de acción”. Próximo >