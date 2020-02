¿Qué rumbo cogerá el sector del juego en los próximos años?

Tweet El sector del juego está en la tesitura de abrirse un camino consolidado en América Latina a lo largo de este 2020. Siendo esta zona del planeta una de las pocas desarrolladas en las que las casas de apuestas online aun, no habían entrado en todo su esplendor, esto cambiará a lo largo del año. El sector del juego está en la tesitura de abrirse un camino consolidado en América Latina a lo largo de este 2020. Siendo esta zona del planeta una de las pocas desarrolladas en las que las casas de apuestas online aun, no habían entrado en todo su esplendor, esto cambiará a lo largo del año. Por ello, los principales representantes del sector acuden a muchas reuniones de trabajo o ferias para poder en común todas sus impresiones acerca de las decisiones a tomar para consolidarse en todas estas naciones. Fuera de estas fronteras, también se debate sobre las actuaciones a llevar a cabo en América Latina. Sin ir más lejos en el ICE London 2020 celebrado entre el 4 y el 6 de febrero del presente año, se pusieron en valor muchas de estas sugerencias y opiniones autorizadas del sector de las , empresa que gestiona en mundo el casino online Merkur Magic, intentando ofrecer sus productos al mundo centrados especialmente en el Jackpot. En este sentido David Orrick, director de Relaciones Industriales pasó revista a las principales áreas de negocio de un sector que parece no tener límites. Las principales novedades de la empresa para este 2020 serán innovaciones en las máquinas tragaperras, que darán un paso más para convertirse en auténticas consolas. “La Avantgarde slant top y sus sucesivos modelos como la Avantgarde Trio han sido productos destacados en la gama de Merkur Gaming desde hace algunos años. Ha sido y sigue siendo un gran éxito en todo el mundo y ahora, en ICE, presentamos con mucho orgullo su última evolución, la Avantgarde Max”, argumentó Orrick sobre los productos que su compañía lanzará al mercado. Una de las compañías que acudirá al evento será Merkur Gaming,, intentando ofrecer sus productos al mundo centrados especialmente en el Jackpot. En este sentido David Orrick, director de Relaciones Industriales. Las principales novedades de la empresa para este 2020 serán innovaciones en las máquinas tragaperras, que darán un paso más para convertirse en auténticas consolas. “La Avantgarde slant top y sus sucesivos modelos como la Avantgarde Trio han sido productos destacados en la gama de Merkur Gaming desde hace algunos años. Ha sido y sigue siendo un gran éxito en todo el mundo y ahora, en ICE, presentamos con mucho orgullo su última evolución, la Avantgarde Max”, argumentó Orrick sobre los productos que su compañía lanzará al mercado. Además de ello, se produjeron muchos debates durante la cita londinense sobre el rumbo que tendrá el juego a nivel mundial. En este sentido, el director de Relaciones Industriales del operador de Juego Merkur Gaming postula que “no hay duda de que las grandes ferias comerciales como ICE traerán muchas, muchas discusiones sobre la dirección futura de la industria mundial del juego. Los temas serán muy variados, pero no hay duda de que la legalización de las apuestas deportivas y los planes de desarrollo de los Resorts Integrados en Japón, el desarrollo en Asia y la continua expansión del juego en América Latina serán de gran interés. Desde la perspectiva de un fabricante de tragamonedas, la demanda, tanto de los operadores como de los jugadores, de niveles cada vez más altos de entretenimiento en el juego seguirá creciendo, lo que dará lugar a muchas innovaciones y nuevos conceptos de juego a medida que los diseñadores de la industria trabajen para satisfacer esa demanda”, añade Orrick. En definitiva, el sector del juego tiene muchos campos abiertos en este 2020. A medida que vaya transcurriendo el curso se irá viendo si las decisiones tomadas por las compañías en los diferentes mercados tienen el desenlace buscado y cumplen con los objetivos marcados. Próximo >