Julio López se recupera de las quemaduras tras la caída del avión

A través de Paula y Santiago, sus hijos, el piloto villeguense que cayó con su avión fumigador en América, llevó tranquilidad a quienes preguntan por su salud. «Todo fue despegando, yendo a fumigar… no volviendo.. recién, recién salia», dijeron sus hijos. «Ya con fuego en cabina, intentó lo máximo que pudo volar hasta una pista próxima por donde andaba.. pero no pudo más, y lo aterrizó en tierra, en un lote de maíz', continuaron. Contaron que el siniestro fue originado «por una pérdida de nafta en el ala… despegando pudo ver cómo rebalsaba la nafta del ala derecha y automáticamente pensó en el motor, un Weatherly de 450 HP, que comenzó a lanzar unas llamaradas de fuego por el escape de la trompa.» «Papá intentó en lo que pudo retornar a la pista, pero cuando se percató ya tenia fuego… y enseguida corrió por dentro del avión. Pudo salir sin problemas pero con las manos quemadas, ya que pese al fuego no soltó el mando del avión», concluyeron.