River remontó un duro partido ante Unión en Santa Fe y continúa como único líder de la Superliga

Tweet El Millonario superó por 2-1 al Tatengue y le sacó tres unidades a Boca en lo más alto del torneo. Nacho Fernández y Robert Rojas marcaron para la visita, mientras que Walter Bou había puesto en ventaja al local El Millonario superó por 2-1 al Tatengue y le sacó tres unidades a Boca en lo más alto del torneo. Nacho Fernández y Robert Rojas marcaron para la visita, mientras que Walter Bou había puesto en ventaja al local River dio un paso funtdamental en su búsqueda por el título de la Superliga y remontó un duro partido en su visita a Unión de Santa Fe, en uno de los encuentros destacados de la decimonovena fecha del campeonato de primera división. Con goles Nacho Fernández y Robert Rojas, el Millonario consiguió una importante victoria por 2-1 y logró sacarle tres unidades de ventaja a Boca en la cima. El equipo conducido por Marcelo Gallardo, que finalmente estuvo presente en el banco pese a ser operado durante la semana de un cálculo en uno de sus riñones, no tuvo un encuentro fácil ante el Tantengue. Los locales se plantaron con un sólido 4-4-2 para controlar de manera efectiva a la ofensiva de su rival y asechó el arco de Franco Armani con rápidos contraataques. A los 19 minutos, Bou recibió una pelota filtrada entre los centrales y se desmarcó con un gran gesto técnico. El delantero alzó la cabeza y habilitó a Bonifacio dentro del área pero el lateral no pudo conectar con precisión la pelota, que terminó en las manos del arquero millonario. Promediaba la mitad del primer tiempo cuando el Muñeco sorprendió con una decisión táctica: decidió sacar a Lucas Martinez Quarta y mandar en su lugar al colombiano Juan Fernando Quintero, con la intención de cuidar más el balón y tener mayor peso en el mediocampo. Esta modificación le dio resultado al equipo visitante ya que minutos más tarde tuvo su primera llegada de peligro: Nacho Fernández bajó una pelota dentro del área y envió el centro atrás para De La Cruz, pero el uruguayo no le pegó bien y mandó el balón por encima del travesaño. Nacho Fernández marcó el gol de la igualdad para River Sobre el final de la primera parte, el dueño de casa sacó a lucir su mejor versión con dos ataques peligrosos. En el primero, Walter Bou sorprendió de media distancia con un potente remate pero Armani alcanzó a sacarla al corner. En la segunda, Bonifacio capturó un rebote y casi la manda al fondo de la red pero Robert Rojas alcanzó a despejarla cerca de la línea de gol. Ya en el complemento, el Tatengue fue efectivo en la primera chance que tuvo. Federico Milo ejecutó un tiro libre desde la izquierda y encontró a Bou, que con una palomita venció la resistencia de Armani y la clavó en el arco para poner en ventaja a su equipo. Sin embargo, River consiguió reaccionar casi de inmediato. Tras una buena jugada colectiva, Matías Suárez desbordó por la banda izquierda y mandó un centro al corazón del área para que aparezca Nacho Fernández y convierta el tanto de la igualdad. Claro que la remontada del Millonario no quedó ahí ya que a los 10 minutos, un nuevo centro desde un corner cayó contra el área de Unión y esta vez fue Rojas el que consiguió desviarla y mandarla al fondo de la red. De esta manera, la visita consiguió revertir el resultado y se estaba quedando con tres puntos vitales para alzarse como único puntero de la Superliga. River quedó como único puntero a tres unidades de distancia de Boca y se ilusiona con el título de la Superliga La fortuna pareció estar del lado del elenco de Núñez ya que a los 23 minutos del segundo tiempo, el dueño de casa agarró mal parado al equipo de Gallardo y llegó al área con una buena jugada individual de Milo. Tras algunos rebotes, Bou habilitó a Troyanski en la puerta del área pero el remate del delantero se desvió y terminó pegando contra el travesaño de Armani. Con el correr de los minutos, River consiguió contener los avances de su rival y así se quedó con una importante victoria de cara a la recta final del campeonato que lo tiene como único puntero a falta de cuatro fechas. Próximo >