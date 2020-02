Un choque en ruta 33 dejó a una mamá y su hija en el Hospital de Trenque Lauquen

Tweet Alrededor de las 06:20 hs de la jornada de hoy se dio un tremendo accidente de tránsito en la Ruta Nacional 33, en el Km 310, que terminó con dos autos destrozados. Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas fatales. Alrededor de las 06:20 hs de la jornada de hoy se dio un tremendo accidente de tránsito en la Ruta Nacional 33, en el Km 310, que terminó con dos autos destrozados. Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas fatales. Alrededor de las 06:20 hs de la jornada de hoy se dio un tremendo accidente de tránsito en la Ruta Nacional 33, en el Km 310, que terminó con dos autos destrozados. Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas fatales. El siniestro fue entre un Renault Megane color verde y un WV Fox negro. El conductor del primero un masculino mayor de edad resultó ileso, mientras que en el segundo tambièn mayor de edad no sufrió heridas de consideración e iba acompañado por su mujer mayor de edad y una menor de 3 años, hija de ambos, estas dos debieron ser derivadas a hospital municipal para control por escoriaciones y el estado de shock. Resaltaron la importancia del uso de sillita trasera para los niños que en este caso salvó la vida de la niña. Realizado test de alcoholemia por la policía Vial a ambos conductores, el resultado, según el parte prensa oficial, arrojó conductor Renault Megane tenía 2,40 g/l mientras que el del Fox 0 g/l. Según el parte antes de manecionado el siniestro se dio de día, en una curva, sobre sentido descendente con estado regular de calzada y buen clima. El Renault Megane, circulaba desde 30 de Agosto hacia Trenque Lauquen perdiendo el control rodado e impactando de frente con el otro rodado que provenía desde la ciudad de Córdoba a Monte Hermoso. Próximo >